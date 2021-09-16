Мена для застройщика вместо митинга общественников

Мэрия Новосибирска и администрация Советского района города внесут изменения в проект планировки территории улицы Лесосечной, позволяющие изъять у застройщика ООО СЗ «Город Солнца» земельный участок под мену. Такое решение было озвучено по итогам совещания под руководством «строительного» вице-мэра Алексея Кондратьева и заместителя главы администрации Антона Бродецкого, в которой также приняли участие местные депутаты — депутат горсовета Новосибирска Виктор Стрельников (КПРФ) и депутат Заксобрания Новосибирской области Алексей Андреев («Единая Россия»). Об этом корреспонденту Infopro54 сообщила член совета ТОС «Нижняя Ельцовка» Марина Рязанова.

— Раз застройщик согласен на мену, то департамент (Строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. — Ред.) договорился с ним, чтобы он не предпринимал никаких попыток к строительству до осуществления мены участка, — рассказывает общественница. — Позже компании вышлют это все официальным письмом. Нас просили не выходить на митинг.

Напомним, что многострадальная мена стала поводом для жителей Лесосечной начать готовиться к протестной акции. Как уже сообщилось ранее, местные активисты, не согласные с планами застройщика на строительство «свечки» в своем дворе, предложили ему мену. Руководитель компании согласилась, однако процесс затягивался со стороны мэрии и районной администрации, вначале выразивших готовность пойти навстречу, а потом сыгравших «в обратку» под предлогом отсутствия на территории города подходящего земельного участка. Об этом чиновники сообщали в ответах на официальные запросы жителей района.

Напомним, что последнее время Советский район Новосибирска то и дело сотрясают «строительные» скандалы, такие как возведение торгового центра на месте предполагаемого сквера на улице Демакова, застройка территории бывшего детского лагеря «Юный медик» и перспектива строительства дороги, затрагивающей участок леса от улицы Пирогова до побережья Обского моря.