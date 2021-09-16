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Мена для застройщика вместо митинга общественников

  • 16/09/2021, 13:08
Автор:
Новости Новосибирска
Муниципалитет и жители улицы Лесосечной пришли к компромиссу.

Мэрия Новосибирска и администрация Советского района города внесут изменения в проект планировки территории улицы Лесосечной, позволяющие изъять у застройщика ООО СЗ «Город Солнца» земельный участок под мену. Такое решение было озвучено по итогам совещания под руководством «строительного» вице-мэра Алексея Кондратьева и заместителя главы администрации Антона Бродецкого, в которой также приняли участие местные депутаты — депутат горсовета Новосибирска Виктор Стрельников (КПРФ) и депутат Заксобрания Новосибирской области Алексей Андреев («Единая Россия»). Об этом корреспонденту Infopro54 сообщила член совета ТОС «Нижняя Ельцовка» Марина Рязанова.

Раз застройщик согласен на мену, то департамент (Строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Ред.) договорился с ним, чтобы он не предпринимал никаких попыток к строительству до осуществления мены участка, рассказывает общественница. Позже компании вышлют это все официальным письмом. Нас просили не выходить на митинг.

Напомним, что многострадальная мена стала поводом для жителей Лесосечной начать готовиться к протестной акции. Как уже сообщилось ранее, местные активисты, не согласные с планами застройщика на строительство «свечки» в своем дворе, предложили ему мену. Руководитель компании согласилась, однако процесс затягивался со стороны мэрии и районной администрации, вначале выразивших готовность пойти навстречу, а потом сыгравших «в обратку» под предлогом отсутствия на территории города подходящего земельного участка. Об этом чиновники сообщали в ответах на официальные запросы жителей района.

Напомним, что последнее время Советский район Новосибирска то и дело сотрясают «строительные» скандалы, такие как возведение торгового центра на месте предполагаемого сквера на улице Демакова, застройка территории бывшего детского лагеря «Юный медик» и перспектива строительства дороги, затрагивающей участок леса от улицы Пирогова до побережья Обского моря.

Фото Виктора Стрельникова

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги :

точечная застройка
недвижимость
Мэрия
Митинг
город


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