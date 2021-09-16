Минтруд изменит правила назначения пособий для семей с детьми

Период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка, говорится в сообщении ведомства в официальном Instagram-аккаунте.

Министерство труда и социальной защиты России изменит правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет.

Сейчас пособия назначают, учитывая наличие у взрослых членов семьи заработка (стипендия, зарплата, пенсия, доход от предпринимательства) или отсутствие доходов по объективным жизненным обстоятельствам. Также в некоторых ситуациях причиной для отсутствия доходов становится беременность.

— Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка, — отмечено в сообщении.

По данным министерства, изменения в правила предоставления пособий будут внесены до конца года.

В мае текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых мерах поддержки неполных семьей с детьми и беременных женщин. На эти меры правительство РФ выделило из Резервного фонда 46,6 млрд руб. в 2021 году. В июле 2021 года правительство РФ утвердило постановление о порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми.