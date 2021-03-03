«Балтика» запустила цикл вебинаров для студентов

Среди тем вебинаров — IT, забота об окружающей среде, маркетинг и PR. Цель проекта — помочь студентам изучить свою будущую специальность и получить больше информации о «Балтике» как о потенциальном работодателе.

Вебинары проходят с периодичностью раз в неделю, на русском и английском языках, на собственной онлайн-площадке «Балтики», созданной специально для общения с молодыми талантами. В списке ближайших запланированных тем — беседы о корпоративной культуре и коммуникациях, репутации в СМИ; о том, что дает компании забота об окружающей среде, и о специфике работы с Big Data в рамках глобальной корпорации. Список спикеров и тем будет постоянно пополняться, в том числе и с учетом пожеланий слушателей.

Принять участие в студенческих вебинарах сможет каждый: для этого необходимо заранее выбрать тему и записаться на платформе. Там же будут размещаться записи уже прошедших онлайн-встреч.

«Балтика» ведет активную работу с молодыми кадрами и ежегодно предлагает вузам и студентам новые активности.

— Мы ориентируемся на широкую аудиторию студентов различных факультетов вузов всех регионов Восточной Европы, где присутствует Carlsberg Group, — из России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии. Задача вебинаров — показать молодым специалистам, с какими реальными задачами они будут сталкиваться в своей ежедневной работе, и продемонстрировать, как полученные ими теоретически знания помогут их решать. И, конечно, мы будем рады, если молодые таланты, поближе познакомившись с “Балтикой” изнутри, захотят в будущем стать частью нашей команды, — сказала Ирина Белоглазова, вице-президент по персоналу региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика».

Цикл вебинаров на стыке теории и практики — это не первая инициатива «Балтики» в сфере дистанционного образования. В 2020 году, в условиях эпидемиологических ограничений, компания перевела в онлайн-формат свою программу стажировок, заменив их на практику. Новация оказалась востребованной: обучение по программам, не связанным с производством, прошел 71 человек, и самые успешные из них получили приглашение на работу в компании.