Многие метеочувствительные люди часто жалуются, что вдруг почувствовали себя плохо. Причиной может быть магнитная буря. Лучше заранее узнавать, когда случится следующая вспышка на солнце, чтобы минимизировать негативные последствия.

Вспышки на солнце в октябре

Уже в первой половине месяца нам обещают небольшую магнитную бурю в три балла. Но некоторые метеозависимые люди все-равно могут наблюдать у себя ухудшение общего самочувствия.

Уже в середине месяца геомагнитная активность увеличится уже до четырех баллов. Незначительные всплески можно будет наблюдать в течение недели, но для людей они вряд ли будут ощутимы.

Следующая магнитная буря мощностью в пять баллов будет уже 25 октября, которая будет ощущаться двадцать четыре часа.

В конце месяца – 29-30 октября пройдет самая сильная вспышка на солнце, её магнитуда составит шесть баллов. Метеозависимым людям стоит учесть, что в этот период их состояние может значительно ухудшиться.

Что делать, если вы метеозависимы?

Вспышки на солнце бывают часто, но не все они мощные. Ученые разделяют магнитные бури по шкале от 1 до 9 баллов. Некоторые считают, что на самочувствие людей влияют только магнитные бури от трех баллов.

В такие дни следует изменить свои повседневные привычки. При появлении вспышек на солнце нужно больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе, в это период не следует много заниматься физической активностью. Лучше заняться своим хобби или другими приятными делами.

В такие периоды ослабевает концентрация внимания, поэтому длинные поездки на личном автомобиле лучше отложить, а вместо этого воспользоваться такси или общественным транспортом.

Кофе и спиртные напитки также поспособствуют ухудшению вашего состояния, так что на время стоит от них отказаться.

Геомагнитные бури действительно влияют на самочувствие человека, но придавать большое значение и паниковать при наступлении вспышек на солнце все же не стоит.

Для уменьшения негативного влияния магнитных бурь на состояние тела стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Побольше отдыхать и не перетруждаться;

Регулярно заниматься физическими активностями (спорт, прогулки);

Питаться полезными продуктами, употреблять меньше фастфуда;

Меньше времени проводить за компьютером и телефоном;

Чаще проветривать офис и квартиру.

При возникновении магнитных бурь человек может испытывать следующие негативные последствия:

Головные боли и мигрени;

Нарушение сна и бессонницу;

Скачки кровяного давления, нарушение сердцебиения, проблемы с памятью;

Повышенная утомляемость, ощущение слабости.

Качественный восьмичасовой сон, отдых поспособствует нормальному функционированию иммунной системы и поможет справиться с влиянием магнитных бурь на организм.

Не стоит пренебрегать правильным питанием. Употребляйте больше овощей и фруктов, сбалансированный рацион поможет держать организм в тонусе.

Также занятия спортом помогут укрепить иммунитет, но в пик активности магнитных бурь чрезмерные тренировки могут навредить организму. Поменьше стоит проводить времени за работой на компьютере, а также следует отложить другие гаджеты. Вам больше будут полезны прогулки на свежем воздухе, а не сидение в душном офисе или квартире. Свежий воздух и солнце поднимут настроение и помогут справиться с болезнью.

В случае ухудшения самочувствия стоит обратится к врачу и принимать назначенные им лекарства.