Стало известно содержание завещания главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

В Интернете опубликована копия завещания, которое оставил глава ЧВК «Вагнер» своей семье.

Известный наемник оставил все, что у него было своему сыну Павлу. Дочерям Пригожина почти ничего не досталось. А вот бывшая жена, хоть и не вписана в завещание, но все-таки успела получить свою долю при разводе.

― Начался внутрисемейный конфликт у Пригожиных, который может перерасти в затяжные баталии. Согласно прижизненной воле Пригожина, его сыну Павлу досталось почти все. А дочкам ― почти ничего. Весь бизнес, все компании, вся собственность, кроме нескольких объектов, оставленных дочкам, достались Павлу. Он объявил себя преемником Евгения Пригожина во всем, ― цитирует слова своего источника Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Ранее редакции писала, что в Новосибирске на 40-й день после смерти Пригожина бойцы и поклонники частной военной организации проехали автоколонной по центру города и побывали на Гусинобродском кладбище.