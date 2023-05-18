Встреча со змеёй: как не допустить укуса и защититься от последствий

Встреча со змеёй – ситуация опасная. Особенно если вы не знаете (или не уверены), ядовита ли змея или нет. Более того иногда змеи обустраивают свои норы прямо на дачном участке. Если вы обнаружили таковую у себя в саду или в огороде нужно незамедлительно взять шланг и при помощи него залить нору водой. Ни в коем случае не суйте руки в змеиное жилище, если вы не хотите получить укус. Из залитой водой норы пресмыкающееся уползёт само без лишних действий.

Если же вы столкнулись со змеёй на природе, то паниковать сразу же тоже не стоит. Змеи опасаются громких звуков, вызывающих на земле вибрации. Поэтому возьмите камень и бросьте где-нибудь рядом с пресмыкающимся. Оно быстро отреагирует и улизнёт от опасности подальше.

Встречу со столь опасным существом можно и предотвратить, если соблюдать некоторые правила. На участке нужно регулярно косить траву и не допускать разрастания бурьяна. Кроме того, как уже было сказано выше, нужно периодически осматривать участок на предмет появления змеиных нор и сразу же заливать их водой, чтобы выпроводить пресмыкающееся и не дать ему повода вернуться.

Если вы часто бываете на природе, то всегда смотрите под ноги и старайтесь топать погромче при ходьбе, особенно если вы точно знаете, что в этой области водятся змеи (и, в частности, ядовитые). Это, конечно, не исключит риск столкнуться с пресмыкающимся, но поможет значительно снизить шансы на встречу, а это уже немало.

Если же избежать укуса всё же не удалось, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и практиковать народные методики. Отправляйтесь к врачу как можно скорее, только он поможет справиться с последствиями (особенно если укус был ядовитым).

Кроме того, защититься от цепких зубов змеи поможет подходящая одежда. Для прогулки или отдыха на природе нужно выбирать многослойную одежду. Старайтесь на сильно летнюю открытую одежду перейти как можно позже – снять лишнее вы всегда успеете, а вот обеспечить безопасность постфактум вряд ли. Отдавайте предпочтение плащёвкам, курткам с водонепроницаемым покрытием, обуви с толстой и жёсткой подошвой. Такая одежду поможет защититься не только от змей, но и от превратностей погоды, и от клещей, которые представляют не меньшую опасность для человека, чем ползучие пресмыкающиеся. И, естественно, головной убор тоже не помешает.

Специалисты советуют также ознакомиться с картой фауны вашего региона и вычислить, какие именно змеи обитают в районе, в котором вы планируете отдыхать/покупать участок/гулять. Изучите информацию о ядовитых змеях, тщательно осмотрите фотографии этих видов и запомните, как они выглядят, чтобы при случае не впадать в панику раньше времени. Предупреждён – значит вооружён. Если вы точно будете знать, что столкнулись с неядовитой змеёй, то и лишнего стресса в такой и без того напряжённой ситуации не будет.

Если встреча с пресмыкающимся стала неизбежной, то не стоит сразу же паниковать и совершать резкие движения в попытке убежать. Не исключено, что особи перемещаются по парам, так что при попытке побега «родственник» может укусить вас, почуяв опасность.

Ходите только проверенными маршрутами и проторенными тропами. Именно в заброшенных оврагах и зарослях змеи и вьют свои гнёзда, поскольку считают, что здесь для наиболее безопасно. Всё это относится к лесному массиву. Потому-то встретить змею в городе или любом другом поселении практически невозможно (ключевое слово «практически» — исключения всё же бывают).

Какие змеи являются ядовитыми?

Чаще всего ядовитую змею можно вычислить по её внешним признакам и среде обитания. Наиболее распространёнными являются гадюки, которые обитают в лесах. К человеку они приползают только в случае крайней нужды в пропитании (например, когда на определённой территории особей становится слишком много и пищи на всех не хватает). Распознать гадюку можно по характерному окрасу – она полностью чёрная.

По окраске можно распознать не только гадюк, но и других ядовитых пресмыкающихся. Например, у змей, которые неопасны, имеются обычно яркие вкрапления на коже (пятна или разводы), а вот ядовитые особи чаще всего являются однотонными, причём их кожа окрашена в максимально нейтральные цвета, которые позволяют им смешиваться с окружением – чёрные или тёмно-коричневые оттенки.

Если змея укусила?

Выше уже было сказано, что нужно как можно скорее ехать к врачу или вызывать скорую. Однако в случае, когда это сделать невозможно (например, в туристическом походе), нужно запастись специальными уколами и сыворотками, помогающими при укусах змей. Можно даже принять лекарство заранее (но ознакомьтесь с инструкцией к препарату). Кроме того, всегда держите под рукой антигистаминные препараты, которые помогают продержаться до приезда доктора.