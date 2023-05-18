Бывшего директора НЗИВа взяли под стражу в зале суда

Искитимский районный суд Новосибирской области рассмотрел уголовное дело по обвинению Рустама Исмайлова. Исмаилов возглавлял одно из крупнейших предприятий Искитима — АО «Новосибирский завод искусственного волокна». Экс-руководитель обвиняется в совершении преступлений при осуществлении трудовой деятельности в указанном АО.

— Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку разбирательство уголовного дела в суде могло привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны, а именно служебной тайны в области обороны, — подчеркивают в пресс-службе суда.

Исмайлову назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Решением суда мера пресечения в отношении осужденного изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Ренат Исмайлов взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Весной 2022 года в отношении Рустама Исмайлова стартовал процесс, где экс-директору инкриминируют мошенничество и растрату на 155 млн руб. Это дело еще рассматривается.

Летом 2022 года Искитимский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор в отношении экс-руководителя ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Валерия Петрова, а также Андрея Витюгова и Павла Кривобокова. Суд решил, что обвиняемые совершили хищение денежных средств, принадлежащих предприятию и вверенных директору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Ранее Петров уже был осужден за растрату на сумму около 9 млн рублей. В первый раз ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Он был приговорен к уплате штрафа в 150 тысяч и взыскании в пользу предприятия 350 тысяч рублей. Валерий Петров работал на предприятии с 1981 года.

АО «Новосибирский завод искусственного волокна» создано в 1954 году. С 2011 входит в состав ГК «Ростех». Производство вооружений и военной техники одно из приоритетных направлений деятельности предприятия. Один из основных профилей завода, где используются технологии двойного назначения — производство промышленных взрывчатых веществ. Для геофизиков и горняков предприятие выпускает промышленные ВВ — БТП, БТГЛ, БТГЛК, гранулиты, граммониты, шашки Т-400Г, ТГ-500, гексониты, детонаторы, эмульсионные ВВ, говорится на сайте компании. Предприятие имеет собственные подъездные пути, локомотивное депо с подвижным составом, автотранспортный цех, мощное складское хозяйство.