В Новосибирске снова орудуют фальшивые пожарные инспекторы

В столице Сибири аферисты под видом пожарных инспекторов продают пенсионерам извещатели по цене, которая в десятки раз превышает их рыночную стоимость, сообщают в региональном управлении СКР.

Сотрудники правоохранительных органов указали, что один из инцидентов произошёл на улице Барьерной, где мошенники совершали поквартирный обход и предлагали установить пожарное оборудование стоимостью от трех до девяти тысяч рублей. При этом не обходится и без уловок в виде предложения выгодной скидки либо вовсе бесплатной установки, однако с платным дальнейшим обслуживанием.

Аналогичные случаи были отмечены на улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе.

В связи с участившимися эпизодами обмана граждан сотрудники регионального управления МЧС предупредили, что они не оказывают платных услуг, и просят новосибирцев обо всех подобных фактах сообщать в правоохранительные органы и на телефон доверия регионального ГУ МЧС России по номеру: 8 (383) 23-99-999.

Ранее редакция сообщала, что растущий интерес новосибирцев к нейросетям может привести к мошенникам.