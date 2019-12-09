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Диверсификация похоронного бизнеса

Новосибирская компания — производитель гробов — вышла на рынок микрофинансирования.
  • 09/12/2019, 13:10
Автор: Юлия Данилова
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Экономически это грамотное решение — создать дополнительный бизнес, чтобы он помогал основному увеличивать объемы продаж.

В реестр Банка России 5 декабря включена микрокредитная компания, работающая в Новосибирске, — ООО МКК «Новая страница». Судя по данным «Контур.Фокус», она была создана летом 2018 года под брендом ООО МКК «Адмирал». В начале 2019 года сменила наименование на МКК «Новая Страница». Уставный капитал компании — 100 тысяч рублей, директором и учредителем (60%) является Евгений Тючкалов, 40% принадлежат Сергею Тючкалову. За 2018 год компания налоги не выплачивала.

Сергей Тючкалов также является соучредителем (50%) компании ООО «Сибирский клен». Ее директор и второй учредитель — Алексей Томас. Компания была создана в ноябре 2015 под брендом ООО «Булка Сибирская». УК — 20 тысяч рублей, баланс за 2018 год — 10 тысяч рублей. В перечне ОКВЭД компании указаны 42 вида деятельности. Контакты, прописанные в карточке компании в базе «Контур.Фокус», идентичны тем, которые приводятся на сайте ООО «Сибирский клен». На сайте также отмечается, что компания оказывает весь комплекс услуг по организации похорон, и представлен ассортимент гробов собственного производства.

На рынок МКК «огородами» начинают выходить крупные игроки

На рынок МКК «огородами» начинают выходить крупные игроки

— Экономически это грамотное решение — создать дополнительный бизнес, чтобы он помогал основному увеличивать объемы продаж, — комментирует появление еще одного игрока на рынке микрокредитования Новосибирской области главный редактор специализированного портала Easyfins.ru Евгений Петров. — Однако не все так просто, как может казаться. У соучредителя ООО МКК «Новая страница» уже был неудачный опыт работы на микрофинансовом рынке. Летом 2019 года ЦБ РФ исключил из реестра МКК «Инпро», в которой у него была доля. В качестве причины регулятор указал «отсутствие у компании деятельности», то есть организация за год не выдала ни одного займа.

Петров подчеркивает, что микрофинансовый рынок жестко контролируется ЦБ и требует ответственности, а также ресурсов на ведение отчетности.

— «Сибирский клен», например, недавно был оштрафован местным отделением ПФР РФ, так как собственник не предоставил требуемые сведения за 2018-й и за первый квартал 2019 года, — говорит эксперт. — Лично меня в данной ситуации смущает игра слов в наименовании юрлица, видимо, у всех, кто связан с похоронным делом, свой специфический юмор. Мне известен пример, когда собственники похоронного бизнеса владели параллельно и агентством недвижимости, и коллекторским агентством под прекрасным двусмысленным названием «Светлый путь».

Фото: pixabay.com, автор- carolynabooth

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