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«Всё от всевышнего Аллаха»: ещё одна семья из Таджикистана получила сертификат на жильё в России

  • 05/03/2025, 11:00
Автор: Ольга Кирсанова
«Всё от всевышнего Аллаха»: ещё одна семья из Таджикистана получила сертификат на жильё в России
Щедрый жест местных чиновников вызвал общественный резонанс

Новый скандал с вручением жилищного сертификата семье мигрантов разгорелся на этот раз в Нижнекамске. Документ на заветные квадратные метры супругам из Таджикистана вручил мэр города Рамиль Муллин.

— Нижнекамский район вошёл в число участников программы безвозмездных государственных субсидий в размере 35% от стоимости жилья на улучшение жилищных условий молодых семей. Холзода Мухиддин и Тоирова Малика воспитывают четверых детей. Надеюсь, уже вскоре переедут в более просторное жильё, где всем будет достаточно места. Ещё раз поздравляю! — радуется щедрый мэр.

Стоит отметить, что фамилии у супругов, по классической схеме, разные. Нижнекамцы полагают, что причина этого кроется либо в непризнании уроженцами Средней Азии российского ЗАГАСа, либо тот факт, что они не являются мужем и женой, а их дети не являются совместными.

— Что они дали России? Фамилии разные. СК уже заинтересовался. Скоро будут посадки, как в Мытищах.

— Интересно, за какие такие заслуги? Мало своих многодетных, работающих на заводах и живущих в общежитиях?

— Что за безумие происходит у нас в стране? Еженедельно очередной местечковый чиновничек выдаёт квартиры мигрантам.

В интернете информации о счастливых обладателях жилищного сертификата практически нет, кроме той, что Холзода становился призёром в конкурсе чтецов корана.

Погрязшие в ипотеках и кредитах коренные жители Нижнекамска справедливо возмущаются, но им поясняют, что Холзода просто уповал на Аллаха (а Аллах любит уповающих) и читал коран, пока другие работали. Поэтому ему и перераспределили деньги налогоплательщиков из бюджета. Примерно так это и работает.

«Всё от всевышнего Аллаха»: ещё одна семья из Таджикистана получила сертификат на жильё в России

— Вы че то за Мухиддина знаете что ли? Я зато знаю! И нрав и душа этого человека намного чище вашей! Всё от Всевышнего Аллаха! Его вины нету!, — вступился за главу семейства один из пользователей соцсети.

Многие вспомнили конфликт в Мытищах, когда ключи от большой квартиры выдали семье мигрантов Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова как малоимущим. Позже выяснилось, что у «нуждающихся» были мобильные телефоны стоимостью до 140 тысяч рублей. Благодаря реакции общественности на беспредел с раздачей жилья в Подмосковье обратили внимание правоохранители: Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Халатность».

Теперь нижнекамцы уповают на то, что за историю с получением жилищного сертификата новыми россиянами так же возьмётся следственный комитет.

Источник фото: Телеграм-канал «Многонационал».

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Татарстан Россия Нижнекамск

Теги : скандал Мигранты жилищный сертификат


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