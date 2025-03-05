Бухгалтер за деньги компании ремонтировала авто знакомых в Новосибирске

В Купинском районе Новосибирской области 50-летняя сотрудница ООО «Сибирская Зернопромышленная Компания» была признана виновной в систематическом присвоении денег, которые предназначались для ремонта спецтехники.

По сообщению прокуратуры региона, с октября 2022 года по февраль 2023 года женщина занимала должность старшего бухгалтера в этой компании и выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Сначала, воспользовавшись своим служебным положением, она присвоила 164 тысячи рублей. Затем, в период с января по март 2023 года, ещё 236 тысяч рублей. Под видом ремонта служебных машин сотрудница включила в документы счета за ремонт автомобилей знакомых. Деньги были переведены на счет автосервиса. Одна из машин принадлежала человеку, перед которым у нее был долг.

Фемида признала подсудимую виновной в совершении преступлений, и она была приговорена к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Женщина добровольно вернула компании все похищенные 400 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что главный бухгалтер построила дом на присвоенные деньги в Новосибирской области. Общая сумма ущерба более 36 миллионов рублей.