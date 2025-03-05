На стройплощадке ГЧП-поликлиники в Новосибирске обнаружили нехватку рабочих

На строительной площадке поликлиники № 22, которую возводят в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в Кировском районе Новосибирска, выявили нехватку рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе Совета депутатов Новосибирска со ссылкой на слова депутата Александра Бестужева.

— В настоящий момент на стройке большая нехватка людей, есть потребность в работе 65 человек, а по факту трудятся всего лишь 10, — цитирует пресс-служба слова Бестужева.

Строительная готовность здания поликлиники составляет 40%. В настоящее время рабочие занимаются отделочными работами, устанавливают отопление и завершают заливку полов на третьем и четвёртом этажах. Кроме того, осуществляется утепление и монтаж фасадной системы.

Как отметил Бестужев, первоначальный срок сдачи поликлиники был запланирован на первый квартал 2024 года, однако теперь его перенесли на четвёртый квартал 2025 года.

Напомним, в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенном между Министерством здравоохранения Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания», входящей в группу компаний «ВИС», запланировано строительство семи поликлиник в Новосибирске.

Эти медицинские учреждения будут расположены на улицах Татьяны Снежиной (№ 2), Пролетарской (№ 7), Краснодарской (№ 13), Виктора Уса (№ 22), Степной (№ 18), Ереванской (№ 27) и на Площади Райсовета (№ 16).

Изначально планировалось, что все семь поликлиник будут сданы в эксплуатацию в 2022 году, а уже в 2023-м начнут принимать пациентов. Однако первоначальная стоимость строительства увеличилась с 6,5 млрд рублей до 19,5 млрд.

На данный момент уже завершены работы по строительству поликлиник № 2 и № 7, и они получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Поликлинику № 27 планировали сдать до конца 2024 года, как отмечали в «ВИС». Ввод в эксплуатацию четырёх других поликлиник намечен на 2025 год, как ранее сообщали в Группе.

Ранее редакция сообщала о том, что правительство региона подало иски на 100 млн к строителю моста в Новосибирске. Его возведение началось в 2017 году.