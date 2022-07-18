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ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП

  • 18/07/2022, 14:50
По итогам июня доля переводов через СБП в сервисе «ВТБ.Чаевые» удвоилась и достигла 80% от общего объема транзакций. Оплата через СБП появилась в «ВТБ.Чаевые» в конце апреля.

ВТБ реализовал возможность оставлять чаевые с помощью СБП в конце апреля. Процесс онлайн-перевода реализован на основе сервиса «ВТБ.Чаевые», совершить операцию можно вНовости бизнеса пару кликов. Для этого необходимо сканировать QR-код, ввести сумму и выбрать СБП в качестве способа оплаты. После этого у клиента откроется приложение его банка, где нужно будет подтвердить операцию.

«В конце апреля в сервисе «ВТБ.Чаевые» появилась оплата через СБП. Это решение стало удобной альтернативой после отключения Apple Pay и Google Pay в России, которое повлекло резкий спад объемов сбора безналичных чаевых — в два раза всего за месяц. Если на старте запуска СБП в ВТБ.Чаевых на эту опцию приходилось только треть всех переводов, то уже к концу июня этот показатель вырос более чем в 2 раза и достиг 80%. Рост популярности сервиса поможет поддержать культуру благодарности за сервис, который мы получаем в сфере услуг», — отметил старший вице-президент ВТБ (ПАО), руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Для подключения «ВТБ.Чаевых» в заведении следует оставить заявку на веб-сайте vtb.tips или установить мобильное приложение «Чаевые на карту по QR-коду». На сегодняшний день сервисом воспользовались более 8 тысяч официантов. При выводе сотрудниками заведений средств на карту банка ВТБ комиссия не взимается.

ВТБ запустил сервис для безналичного сбора чаевых в октябре 2021 года. В апреле там появилась опция перевода чаевых через СБП. Среди партнеров «ВТБ.Чаевых» — рестораны 354 Restaurant group, LaMaree, True Cost, Butler, BUONO,  Карлсон, «Джонджоли», «Урюк» и «Якитория». Сервис «ВТБ.Чаевые» позволяет гостям не только оставить персоналу чаевые в качестве благодарности, но и написать отзыв об уровне обслуживания, а также оценить работу заведения.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : СПБ ВТБ


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