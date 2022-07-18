Проектную документацию по програнпереходу «Ташанта» планируют разработать до конца 2023 года

Вопросы реконструкции автомобильных пунктов пропуска Сибири стали темой рабочей встречи начальника Сибирского таможенного управления Александра Ястребова и руководителя Новосибирского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Александра Сирчука, сообщила пресс-служба СТУ.

В частности, в настоящее время уже началась реконструкция двустороннего автомобильного пункта пропуска «Хандагайты» в Республике Тыва, где расположен таможенный пост Красноярской таможни. Так, на первом этапе реконструкции предусмотрено строительство грузового направления. Проектной документацией запланирована установка двух автоматизированных комплексов для определения весовых и габаритных характеристик транспортных средств. На втором этапе на территории действующего пункта пропуска будет проведена модернизация пассажирского направления.

Проектная транспортная пропускная способность реконструированного ДАПП увеличится в два раза и составит 200 машин в сутки.

— По итогам реконструкции, которая должна завершиться в 2023 году, изменится статус пункта пропуска — с двустороннего на многосторонний. Это значит, что границу здесь смогут пересекать не только грузоперевозчики России и Монголии, но и третьих стран. Это будет способствовать развитию новых транспортных коридоров, в том числе, из Сибири в Китай, — уточняется в сообщении.

Также на встрече был затронут вопрос предстоящей реконструкции МАПП «Ташанта», расположенного в Республике Алтай. Разработка проектной документации запланирована в течение 2022-2023 гг., а ввод в эксплуатацию обновленного пункта пропуска намечен на 2027 год.

— Итогом реконструкции станет техническое оснащение МАПП по самым современным стандартам, а также увеличение его пропускной способности, — уточнили в таможне. —

Отметим, в настоящее время на МАПП «Ташанта» завершается монтаж и оборудование дополнительного модульного помещения на въездном направлении. После ввода его в эксплуатацию повысится удобство прохождения таможенного контроля для въезжающих на территорию РФ граждан.

Напомним, грузоперевозчики сообщали, что в связи с отменой коронавирусных ограничений в этом году резко вырос поток туристов, которые проходят через автомобильный пункт пропуска «Ташанта» на границе России и Монголии. Туристов таможенники пропускают в первую очередь, а грузовые фуры вынуждены долго стоять в очередях. Предприниматели говорили о необходимости модернизации погранперехода, в связи с ростом грузопотока между Россией, Монголией, Казахстаном и Уйгурским автономным районом КНР.

Ранее редакция сообщала, что туристов и перевозчиков тормозили на погранпереходе «Ташанта».