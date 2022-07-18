Рекламодателям

О переводе российской экономики «в цифру» поговорим в номинации «Цифровая Сибирь» от генерального партнёра проекта ПАО «Ростелеком»

  • 18/07/2022, 15:06
Достижение технологического суверенитета, по словам Президента Российской Федерации Владимира Путина, является одним из важнейших принципов долгосрочного устойчивого развития страны в современных реалиях.

Ключевую роль в этом играет разработка и внедрение отечественных цифровых технологий и телекоммуникационных решений. Для ускорения и оптимизации работы поновости бизнеса импортозамещению в IT-сфере государством предложена комплексная система мер поддержки представителей отрасли.

В Сибирском федеральном округе продолжается работа в рамках региональных стратегий цифровой трансформации, утверждённых по поручению главы государства. Цифровые технологии активно внедряются в самые разные сферы: в медицину, образование, сельское хозяйство, промышленное производство, государственное управление. Одним из приоритетов является переход на надёжную современную инфраструктуру и устранение цифрового неравенства между жителями крупных городов и небольших отдалённых населённых пунктов.

Большой вклад в развитие цифровых сервисов вносит ПАО «Ростелеком». Компания выступает генеральным партнёром конкурса «Сибирь.ПРО» и учредителем номинации «Цифровая Сибирь».

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка. Компания занимает лидирующие позиции на рынке телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Организация реализует самые современные технологические решения в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

«Разработка и внедрение цифровых решений и продуктов – это ключевой вектор развития компании «Ростелеком». Наши инновационные сервисы делают жизнь проще, удобнее и технологичнее. Номинация, которую мы традиционно поддерживаем на конкурсе «Сибирь.ПРО» – «Цифровая Сибирь» – как раз про технологические тренды. Уверен, что и в этом году журналисты удивят нас своими работами на эту тему», – сказал вице-президент – директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В прошлом году поездкой от ПАО «Ростелеком» в один из самых популярных зимних горнолыжных курортов России – Шерегеш – завершился пресс-тур для победителей шестнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». На встрече с экспертами Кемеровского филиала компании представители сибирских медиа узнали о практической реализации федеральным провайдером мероприятий нацпроектов и перспективах цифровизации горнолыжного курорта, а также о значимых для экономики субъектов цифровых проектах.

Победа в номинации «Цифровая Сибирь» присуждается за материал или серию материалов о развитии телекоммуникационной отрасли на территории Сибири; о ключевых трендах в IТ-индустрии и телеком-сфере; организации доступа к высокоскоростному интернету, внедрении современных информационно-аналитических сервисов; об устранении цифрового неравенства между жителями городов и сельским населением. Также для участия в проекте допускаются работы, рассказывающие о важности информационной безопасности и разработке новых технологий защиты данных в условиях ускоренного роста востребованности онлайн-сервисов.

В XVII Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», Группа «Сибантрацит», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», «ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM».

Стратегические партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».

Фото предоставлено организаторами конкурса

78

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

Проектную документацию по програнпереходу «Ташанта» планируют разработать до конца 2023 года

18/07/2022, 14:32

Новосибирские пчеловоды написали коллективную жалобу в прокуратуру

18/07/2022, 14:09

«НЗХК» реализовал экологический проект стоимостью около 1 млрд рублей

18/07/2022, 13:37

Отвечать за слова одного чиновника мэр «подписал» весь обком КПРФ

18/07/2022, 13:00
Популярное

В России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

13/07/2022, 15:39

Способы применения малины при простуде

09/07/2022, 18:13

Выходных много не бывает

08/07/2022, 12:53

Новости компаний

ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП

18/07/2022, 14:50

СПК увеличит скорость упаковки мяса, фарша и котлет

18/07/2022, 13:40

«Сибантрацит» подвел итоги грантового конкурса «Регион возможностей»

18/07/2022, 11:14

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска