О переводе российской экономики «в цифру» поговорим в номинации «Цифровая Сибирь» от генерального партнёра проекта ПАО «Ростелеком»

Ключевую роль в этом играет разработка и внедрение отечественных цифровых технологий и телекоммуникационных решений. Для ускорения и оптимизации работы по импортозамещению в IT-сфере государством предложена комплексная система мер поддержки представителей отрасли.

В Сибирском федеральном округе продолжается работа в рамках региональных стратегий цифровой трансформации, утверждённых по поручению главы государства. Цифровые технологии активно внедряются в самые разные сферы: в медицину, образование, сельское хозяйство, промышленное производство, государственное управление. Одним из приоритетов является переход на надёжную современную инфраструктуру и устранение цифрового неравенства между жителями крупных городов и небольших отдалённых населённых пунктов.

Большой вклад в развитие цифровых сервисов вносит ПАО «Ростелеком». Компания выступает генеральным партнёром конкурса «Сибирь.ПРО» и учредителем номинации «Цифровая Сибирь».

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка. Компания занимает лидирующие позиции на рынке телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Организация реализует самые современные технологические решения в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

«Разработка и внедрение цифровых решений и продуктов – это ключевой вектор развития компании «Ростелеком». Наши инновационные сервисы делают жизнь проще, удобнее и технологичнее. Номинация, которую мы традиционно поддерживаем на конкурсе «Сибирь.ПРО» – «Цифровая Сибирь» – как раз про технологические тренды. Уверен, что и в этом году журналисты удивят нас своими работами на эту тему», – сказал вице-президент – директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В прошлом году поездкой от ПАО «Ростелеком» в один из самых популярных зимних горнолыжных курортов России – Шерегеш – завершился пресс-тур для победителей шестнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». На встрече с экспертами Кемеровского филиала компании представители сибирских медиа узнали о практической реализации федеральным провайдером мероприятий нацпроектов и перспективах цифровизации горнолыжного курорта, а также о значимых для экономики субъектов цифровых проектах.

Победа в номинации «Цифровая Сибирь» присуждается за материал или серию материалов о развитии телекоммуникационной отрасли на территории Сибири; о ключевых трендах в IТ-индустрии и телеком-сфере; организации доступа к высокоскоростному интернету, внедрении современных информационно-аналитических сервисов; об устранении цифрового неравенства между жителями городов и сельским населением. Также для участия в проекте допускаются работы, рассказывающие о важности информационной безопасности и разработке новых технологий защиты данных в условиях ускоренного роста востребованности онлайн-сервисов.

В XVII Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», Группа «Сибантрацит», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», «ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM».

Стратегические партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».