В Новосибирске испытали новый метод борьбы с нелегальной торговлей

В Новосибирске состоялся первый рейд по изъятию незаконно реализуемых продовольственных товаров с улиц города. По данным мэрии, с одной торговой точки вывезли более 232 кг фруктов и овощей, размещенных в пластиковых и деревянных контейнерах.

— Структурные подразделения мэрии совместно с федеральными структурами: полицией, Роспотребнадзором, Россельхознадзором и ветеринарным надзором разработали законный механизм изъятия несанкционированно продаваемых товаров, в том числе продовольственного характера. Для этого необходимо было организовать место хранения с определенным температурным режимом и поверенные весы, — пояснили в городской администрации.

Первый рейд состоялся на площади имени Калинина, в результате которого была выявлена крупная торговая точка, где велась незаконная торговля на муниципальной территории. При оформлении протокола продавец лично указал, что у товара отсутствуют документы и, как следствие, он не имеет право оборота на территории Российской Федерации. После чего на склад увезли более 232 кг фруктов и овощей (вес с учетом контейнеров).

Как отметил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин, муниципалитет производит изъятие, а не конфискацию товаров.

— Мы уверены, что в большинстве случаев продавцы не смогут подтвердить законность и безопасность товара. Если же докажут, что он законен, то мы будем обязаны его вернуть. Срок возврата не ограничен, — подчеркнул Виталий Витухин. — Как правило, у продавцов отсутствует медицинская книжка, что также указывает на небезопасное употребление купленной в несанкционированных местах продукции.

Это первая акция в Новосибирске, которая теперь будет проводится ежедневно.