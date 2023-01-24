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ВТБ: доля валютных вкладов достигла минимальных значений

  • 24/01/2023, 11:03
По итогам 2022 года доля валютных вкладов на российском рынке сократилась вдвое и составила менее 10%, статистика по ВТБ показала аналогичную динамику.

новости бизнесаВ портфеле массового сегмента за год доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 3%. В целом показатель достиг минимальных значений за всю историю развития валютных депозитов.

Традиционно большим спросом у клиентов пользуются сбережения в рублях, так как ставки по ним выше, чем по валютным депозитам. В прошлом году на фоне санкционных ограничений и резкого изменения ставок по депозитам доля валютных вкладов в российских банках снизилась примерно до 10%. ВТБ по своему портфелю зафиксировал аналогичный тренд. При этом клиенты стали рассматривать для диверсификации активов новые инструменты и активно оформляли депозиты в юанях.

Спрос на иностранную валюту предъявляют в основном состоятельные клиенты, которые зачастую размещают в нее значительную часть сберегательного портфеля. В этом сегменте доля валютных сбережений также снижалась: свои средства клиенты переводили в рублевые продукты банка и активно размещали в другие инструменты, в том числе в покупку золотых слитков.

«Массовая розница практически не пользовалась иностранной валютой для диверсификации своих сбережений, предпочитая национальную валюту. Доллары, евро и некоторые мягкие валюты приобретались в основном для текущих расходов во время заграничных поездок. На начало 2022 года доля рублей в портфеле розничного клиента составляла 93%, а к концу года выросла до 97%», – комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

По оценке ВТБ, привлекательные ставки по вкладам в рублях и новые инструменты диверсификации позволили состоятельным клиентам по-другому структурировать свои сбережения, оптимизировав валютный и срочный баланс под новые реалии. По итогам 2023 года эксперты банка прогнозируют дальнейшую дедолларизацию сберегательных портфелей населения, в первую очередь – состоятельного сегмента, который продолжит увеличивать долю альтернативных долларам и евро валют и инструментов в своем кошельке.

Фото: freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ вклады


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