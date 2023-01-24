Против Александра Кулябина возбуждено уголовное дело

При взаимодействии прокуратуры, ФСБ и МВД России по Новосибирской области 23 января 2023 года возбуждено уголовное в отношении бывшего директора драматического театра «Красный факел» Александра Кулябина. Он подозревается в растрата свыше 1,8 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По месту жительства подозреваемого проведены обыски, он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщила пресс-служба прокуратуры. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры области.

Напомним, что в пятницу, 23 декабря стало известно об увольнении директора театра «Красный факел» Александре Кулябине. Он возглавлял культурное учреждение с 1999 года. 27 декабря, исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу нового руководителя. Директором назначена Антонида Гореявчева, которая до этого возглавляла театр «Старый дом».

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