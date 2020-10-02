ВТБ Факторинг и Мегафон на 100% автоматизировали процесс финансирования поставщиков и подрядчиков

Новый процесс предполагает автоматическое формирование реестров во внутренних системах и на стороне ПАО «МегаФон» и его передачу посредством электронного документооборота в системы ВТБ Факторинг, где после автоматических проверок проводится акцепт и финансирование.

Участие специалистов сопровождения финансирования АО ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ ПАО) и последующий контроль обмена и подписания оригиналов реестров полностью исключены. Благодаря этому любой поставщик и подрядчик ПАО «МегаФон» может получить оплату за совершенные поставки в течение часа с момента формирования реестра во внутренних системах и на стороне ПАО «МегаФон».

— Мы предложили «МегаФон» наше флагманское решение, комплексную программу финансирования поставщиков в рамках Supply Chain Finance в 2019 году. С тех пор потребность в автоматизации процессов финансирования и погашения задолженности постоянно росла. Период самоизоляции и удаленная работа значительно ускорили переход на цифровой формат работы. Мы высоко оцениваем потенциал нового решения как в рамках действующего сотрудничества с ПАО «МегаФон», так и в ходе тиражирования этого опыта на клиентов из других отраслей, — говорит Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг. — Новый формат проведения факторинговых операций является очередным результатом наших активностей по автоматизации рутинных задач и их переводу в цифровую плоскость. На стороне «МегаФон» процесс выполняется на базе возможностей системы SAP S/4 HANA, ее интеграции с крупнейшими операторами ЭДО, а также применением квалифицированных электронных подписей собственного Удостоверяющего центра Компании. Накопленный нами опыт в области инновационных решений по ЭДО, фокус на цифровизацию внешних и внутренних бизнес-процессов, а также активное взаимодействие с государственными и контролирующими органами в части усовершенствования законодательства по развитию ЭДО, позволяют нам постоянно совершенствовать качество работы с поставщиками и заказчиками, предлагать партнерам новые решения, оперативно реагировать на их предложения, — прокомментировал Никита Орлов, финансовый директор ПАО «МегаФон».

ПАО «Мегафон» — всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов.

ВТБ Факторинг – высокотехнологичная компания и абсолютный лидер своей отрасли с цифровыми процессами, современными и уникальными продуктами, опытной профессиональной командой, насчитывающей более 270 высококлассных специалистов, развитой сетью представительств и глубокой интеграцией в Группе ВТБ. По итогам первого полугодия 2020 года объем предоставленного финансирования превысил 336 млрд рублей, а доля рынка по портфелю уступленных денежных требований составила 31%. Компания является членом крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.