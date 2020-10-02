Новосибирская область входит в число субъектов РФ с наименьшим приростом заболеваемости COVID-19

По итогам сентября в ТОП-3 регионов РФ с самым высоким приростом заболевших за месяц вошли город Севастополь (96%), республика Крым (86%) и третье место делят два региона — Республики Алтай и Удмуртия (по 65%). Таковы данные по приросту заболеваемости от COVID-19 в регионах России и федеральных округах за месяц, с 1 по 30 сентября, приведенные Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Отмечается, что в СФО прирост заболевших коронавирусом в сентябре составил 21%. Это выше общероссийского показателя (18%).

Округ занимает 4-е место среди федеральных округов. Первая тройка выглядит так:

1-е место — Южный ФО (31%);

2-е место — делят Северо-Кавказский и Дальневосточный округа (по 26%);

3-е место — Приволжский ФО (24%).

— Общий прирост инфицированных COVID-19 с 1 по 30 сентября в Сибири составил 19 457 человек, — констатируют в ИЦК.

Два региона СФО входят в общероссийский ТОП-20 наиболее благополучных территорий, где прирост заболевших самый малый. Это Иркутская область (11-е место) и Республика Тыва (12-е место).

Итоги сентября по регионам России

Число наиболее благополучных регионов России, где месячный прирост официально подтвержденных диагнозов составляет до 20%, по состоянию на 30 сентября — 42. Это половина от всех территорий РФ.

Сюда входят Новосибирская, Иркутская, Омская области, Алтайский и Красноярский край, а также Республика Тыва.

35 регионов демонстрируют средний показатель — от 21 до 40% заболевших. Здесь же Томская область и Республика Хакасия.

В 4-х регионах картина хуже — от 41 до 60% инфицированных COVID-19. Среди них Кузбасс.

4 субъекта РФ показывают наибольший месячный прирост заболеваемости — от 61 до 96%. Сюда вошли: Севастополь, Республики Крым, Алтай и Удмуртия.

Всего, по данным ИЦК, в России за период с 1 по 30 сентября официально выявлено 180 967 заболевших коронавирусной инфекцией.

В статистике учитываются изменения процентного прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах и округах, по сравнению с предыдущим месяцем.

Фото предоставлено ИЦК