ВТБ и ДОМ.РФ запускают первую в России универсальную льготную ипотеку

Пилотный проект будет реализован с января 2022 года. Ставка по кредиту для льготных категорий населения составит 6%, а для молодых семей – 2%.

Сегодня в России реализуется более 280 региональных жилищных программ для разных категорий заемщиков, которые значительно отличаются по своим условиям. ВТБ и ДОМ.РФ договорились создать универсальную региональную программу с акцентом на социальную сферу. Первыми ее преимуществами смогут воспользоваться жители Архангельской области.

Получить льготные условия по ипотеке в режиме «одного окна» смогут сотрудники сферы здравоохранения и образования. Ставка для них составит 6%, а для семей, у которых с 1 января 2018 года родился первый и последующий ребенок – 2% годовых. Сумма кредита ограничена 3 млн рублей, размер первоначального взноса – 15% от стоимости недвижимости, срок кредита – до 20 лет.

В рамках реализации проекта ВТБ обеспечит прием заявок и выдачу ипотеки на льготных условиях в зависимости от категории заемщика, ДОМ.РФ − централизованную проверку документов на соответствие требованиям региональной программы и ведение единого электронного реестра участников. Уточнить условия программы клиенты смогут как в ВТБ, так и в Консультационном центре ДОМ.РФ, а также на бесплатной горячей линии.

Соглашение о реализации программы подписали генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.