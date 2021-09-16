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Товары для долгой и счастливой жизни домашнего питомца

  • 16/09/2021, 21:24
Многие начинающие любители домашних животных опрометчиво полагают, что достаточно просто взять кошечку, а дальше всё само сомой образуется. Мнение в корне ошибочное и приводит к тому, что питомец оказывается в неподготовленной обстановке и чувствует себя по меньшей мере неуютно.

Это может привести к излишнему беспокойству со стороны животного и даже отклонениям в поведении. Что же нужно для счастья будущего члена семьи? Давайте вместе найдём ответ на этот и многие другие вопросы.

Как донести котёнка до дома?

Неважно какого возраста ваш котик. Улица — не то место, где он будет чувствовать себя в своей стихии. Если нести его на руках, он может испугаться и убежать. А это чревато печальными последствиями. Значит нужна качественная переноска. Чтобы выбрать этот важный предмет обихода, магазин https://petdog.ru/ — идеальный выбор любого уважающего себя заводчика. Широкий ассортимент и высокое качество товаров придётся по вкусу даже самым привередливым питомцам.

Приучаем к туалету по всем правилам

Конечно, есть редкие экземпляры семейства кошачьих, которые умеют ходить в унитаз, но таковых очень мало. А стало быть, лоток и экологически чистый наполнитель — второй по значимости гаджет. Размер будущего туалета не должен быть слишком маленьким. Ведь котята растут так быстро.

Наполнитель тоже играет не последнюю роль. На первых порах лучше выбрать древесный. Он приятно пахнет, нравится всем животным и его не попробуешь на зубок. Как, например, минеральный. Если ваш малыш наесться таких гранул, закончится это очень печально.

Куда уложить питомца спать?

Какими бы милыми не были кошки, приучать их спать на хозяйской постели — дело неблагодарное. Котёнок превратится в большого кота — на простыни постоянно будет шерсть, частички туалетного наполнителя и отмершие когти. Печальная картина.

Чтобы устроить котика с повышенным комфортом возможны несколько вариантов:

  • открытая лежанка;
  • закрытый домик;
  • мягкий коврик;
  • подвесной гамак.

Некоторые хозяева предпочитают делать подобные мелочи своими руками. Однако, гораздо аккуратнее и удобнее изделия фабричного производства.

Привлекательная когтеточка — залог сохранности мебели и нервов

Даже, если ваш питомец сразу не влюбился в когтеточку по уши, нужно приложить максимальные усилия для приучения животного. Поверьте, затраты на новые обои, шторы и, конечно же, диваны этого однозначно стоят. На сегодняшний день существует несколько эффективных методик. А ещё можно купить специальное средство, которое в состоянии увеличить привлекательность любого предмета в глазах малыша-котёнка.

Отсюда следует вывод. Для содержания маленького или не очень маленького питомца, нужны предметы первой необходимости. К ним относят переноску, лоток, лежанку и когтеточку. А для полного счастья неплохо бы приобрести предметы ухода и обязательно игрушки. Интересно проводить досуг любят не только хозяева.

Фото с сайта Pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : домашние животные


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