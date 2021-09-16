Директор «Искры» взыскал с клуба избирателей за репутацию

Суд Калининского района взыскал с городской общественной организации «Новосибирский клуб избирателей» и одного из авторов газеты «Местное время. Новосибирск» 50 тысяч рублей в пользу директора АО НМЗ «Искра» Сергея Кондратьева по его иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

— Суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь и деловую репутацию Кондратьева Сергея Александровича, сведения, распространенные в печатном издании средства массовой информации — газете «Местное время. Новосибирск» и обязал опровергнуть указанные в статье сведения в печатном издании, — говорится в сообщении пресс-службы Калиниского районного суда. — Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, что в прошлом году Сергей Кондратьев выдвигался как независимый кандидат в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области по округу №24 в Калининском районе. Однако проиграл руководителю реготделения партии «Родина» Вячеславу Илюхину, несмотря на неофициальную поддержку со стороны представителей региональной власти — губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и представителей депутатского корпуса. Стоит отметить, что в настоящее время Калиниский суд рассматривает и иск Илюхина по той же самой статье, но в отношении директора ООО «Экогород» Людмилы Сторожевой — претензии возникли после публикации его комментария в соцсетях о сюжете, посвященном критике работы управляющей компании «Строймонтаж» в поселке Пашино, которую ранее возглавляла истица. Сумма заявленных исковых требований Вячеслава Илюхина составляет 1 млн рублей. Дата начала судебного рассмотрения иска пока неизвестна.