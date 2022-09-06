Рекламодателям

ВТБ и Министерство спорта договорились о создании эндаумент-фондов в профильных образовательных учреждениях

  • 06/09/2022, 14:32
Банк ВТБ и Министерство спорта Российской Федерации на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта по социальным и экологическим проектам.

новости бизнесаСвои подписи под документом поставили президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В рамках соглашения планируется создание серии эндаумент-фондов в различных профильных образовательных учреждениях. Также соглашение предусматривает развитие зарплатных проектов и совместную реализацию программ поддержки семейного отдыха.

Президент-председатель банка ВТБ Андрей Костин отметил:

«Поддержка спорта в нашей стране – всегда являлась важным направлением работы для нашего банка. Мы поддерживаем художественную и спортивную гимнастику, баскетбол, футбол, теннис, хоккей и другие виды спорта. Наш банк обладает большим опытом по развитию эндаумент-фондов в крупнейших учебных заведениях страны. Мы будем рады поделиться накопленным опытом и знаниями с профильными институтами и академиями Министерства спорта. Считаю, что подобные проекты будут способствовать развитию этих учебных заведений».

«Министерство спорта ценит поддержку, которую банк ВТБ оказывает российскому спорту и нашим спортсменам, — отметил Олег Матыцин. — Данное соглашение станет ещё одним большим шагом на пути к формированию гармоничного общества через образование и спорт. Молодёжь — наше будущее, поэтому очень важно развивать систему эндаумент-фондов, оказывать помощь студентам, преподавательскому составу и сохранять единство образования и спорта. Уверен, что проект поможет ребятам из наших подведомственных вузов успешно реализовать себя», — сказал Олег Матыцин.

Фото: pixabay.com — RoboMichalec

148

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : экология поддержка спотра культура ВТБ


Актуальный разговор

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Недвижимость в Новосибирске

Эдуард Ляхов: Сегодня мир очень изменчив, и крайне важно иметь навык быстро адаптироваться к новым условиям

Все материалы
Лента новостей

Прокуратура проверяет законность «прописки» спецконтингента в Бердске

06/09/2022, 13:48

«Хрустальному» мальчику срочно требуется операция

06/09/2022, 13:41

Оглашено обвинительное заключение против депутата Заксобрания

06/09/2022, 12:13

Для запуска проекта «Смарт Сити» нужен волшебный пендель

06/09/2022, 11:35
Популярное

Рост книжного рынка в деньгах связан с рекордным скачком цен на книги за последние 5 лет

06/09/2022, 10:20

Внезапная смерть взрослых во сне

04/09/2022, 06:07

Продукты, влияющие на разжижение крови и препятствующие образованию тромбов

04/09/2022, 05:15

Новости компаний

Сбербанк отмечает прирост почти на 10 тысяч новых клиентов в Сибири

06/09/2022, 14:22

ВТБ запустил трансграничные переводы в Китай

06/09/2022, 12:58

«Сбер» за III квартал выдержал около 450 DDoS-атак — больше, чем за последние пять лет

06/09/2022, 11:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска