Сбербанк отмечает прирост почти на 10 тысяч новых клиентов в Сибири

Наибольший прирост отмечается в Новосибирском отделении – клиентская база выросла на 8% или 4,8 тыс активных клиентов.

Приток клиентов отмечается во всей стране: с начала года активная база клиентов выросла более чем на 130 тысяч компаний.

Сегодня Сбер предлагает клиентам широкую линейку высокотехнологичных продуктов и сервисов для населения, бизнеса и государства. Современные цифровые решения помогают людям в ежедневных делах — экономят время и деньги и повышают качество жизни. Так, интернет-банк СберБизнес включает в себя массу сервисов для предпринимателей, которые доступны и на мобильных устройствах. Кроме того, Сбер регулярно проводит бесплатные образовательные курсы для предпринимателей, в том числе в рамках совместных программ с платформой «Деловая среда». Одним из таких мероприятий станет онлайн-форум для предпринимателей СберБизнес | Life «Перезагрузка», который состоится в ближайший четверг, 8 сентября в 15:00. Трансляция форума пройдет на платформе sberbusiness.live.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Мы благодарны за доверие каждому клиенту, решившему обратиться в Сбер, и отвечаем традиционно высокими стандартами качества услуг. Мы регулярно актуализируем наши финансовые, кредитные и технологичные продукты и решения, чтобы стать удобнее для клиентов».

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