В Каргате построят линейный терминал-элеватор за 5 млрд рублей

В Каргатском районе Новосибирской области построят зерновой элеватор с оборотом 500 тыс. тонн в год и мощностью единовременного хранения 200 тыс тонн. Соглашение о реализации этого проекта в рамках Восточного экономического форума подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор компании «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» (НСЗК) Сергей Пушкин и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов в рамках Восточном экономическом форуме. Объем инвестиций составляет почти 5 млрд рублей. В ходе реализации будет создано 120 рабочих мест.

— Один из проектов, который предлагает наш партнёр — это строительство линейного терминала для формирования крупных партий продукции растениеводства для отгрузки на различные рынки. Компания «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» в ближайшее время открывает так называемый «сухой» терминал в Забайкальском крае для экспорта сельхозпродукции из России в Китайскую Народную Республику, — пояснил губернатор.

Травников напомнил, что для новосибирских аграриев расходы на перевозку сельхозпродукции к портам и погранпереходам до основных рынков очень высокие. Именно поэтому правительство региона ведёт активную работу по развитию логистической инфраструктуры, которая бы позволила сократить эти затраты.

В ходе реализации соглашения регион войдет в сеть «НСЗК», которая сейчас состоит из семи крупнейших линейных зерновых элеваторов России и занимается поставками российского зерна на ведущие азиатские рынки.

— В Новосибирской области располагается «Производственно-экспортная компания «ЭПТ», которая входит в наш холдинг «Новый Сухопутный Зерновой Коридор»», — сказал генеральный директор ООО «Новый сухопутный зерновой коридор» Сергей Пушкин. — «ЭПТ» занимается внедрением механизма «контрактного производства» на практике, с авансированием и полным технологическим сопровождением производителя зерна. С помощью «контрактного производства» в долгосрочной перспективе НСЗК планирует нарастить оборот сельскохозяйственной продукции от Урала до Дальнего Востока с 27 млн тонн (показатель 2021 г.) до 60 млн тонн в год.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов пояснил, что ключевую роль в выборе площадки для строительства терминала сыграла близость к железнодорожной инфраструктуре, в частности к ж/д станции, которая позволит такой объём грузов обработать. Площадь участка составляет 40 га. Сейчас идет работа по формированию участка и подведению к нему необходимой инфраструктуры. Он отметил, что сегодня АИР сопровождает еще несколько проектов в части хранения и переработки сельхозпродукции.

Напомним, в 2021 году Новосибирская область произвела более 3,3 млн тонн зерна. Из них 780 тыс тонн было отправлено на экспорт в 18 18 государств: Казахстан, Китайская Народная Республика, Монголия, Латвия, Киргизия, Республика Беларусь, Азербайджан, а также Пакистан, Бангладеш, ОАЭ, Литва, Турция, Япония, Туркменистан, Великобритания, Чехия, Польша и Малайзия.

В рамках программы «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» в России осуществляется развитие контрактного производства зерновых, бобовых и масличных культур, а также создание инфраструктуры подработки и хранения зерна. Программа также предполагает создание экспортной сухопутной и морской инфраструктуры зерновой логистики по поставкам в Китай, страны АТР и Центральной Азии.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, на сегодняшний день материально-техническая база по хранению зерна в регионе представлена 30 элеваторами и хлебоприемными предприятиями, которые принимают зерно на хранение и производят его послеуборочную обработку для длительного хранения зерна — очистку, сушку, обеззараживание. Зерновая емкость по единовременному хранению зерна на элеваторах составляет более 1,7 млн тонн. В сельскохозяйственных организациях региона также имеется 2 816 зерноскладов на 3 млн 178 тыс. тонн. Общая емкость единовременного хранения зерна в Новосибирской области: 4 млн 890 тыс. тонн.

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