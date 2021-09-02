Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

По словам, главы Ростуризма Зарины Догузовой, программа туристического кешбэка в следующем году будет распространяться только на низкий сезон, не включая период с июня по сентябрь и новогодние праздники.

— Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон 2022 года в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января, — цитирует Догузову РИА Новости.

В 2022-м программа туристического кешбэка будет распространяться только на низкий сезон.

— Ориентировочно, с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется, — разъяснила глава Ростуризма.

Ранее Ростуризм на две недели продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка. Они должны были закончиться 31 августа, однако из 6,7 миллиарда рублей, выделенных на реализацию программы в 2021 году, осталось 400 миллионов рублей.

В текущем году по программе туристического кешбэка было куплено туров примерно на 32,4 миллиарда рублей, а россиянам напрямую вернулось около 6,15 миллиарда рублей.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел в конце августа 2020 года, им воспользовалось около 60 тысяч человек. Второй этап начался в середине октября. Третий этап программы стартовал 18 марта 2021 года.