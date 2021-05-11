ВТБ и Почта России цифровизируют процесс документооборота

Новый цифровой сервис «ВТБ Бизнес-онлайн ЭДО» значительно оптимизирует вопросы, связанные с подписанием юридически значимых документов квалифицированной электронной подписью (КЭП), а также заключением многосторонних договоров (до пяти сторон).

Внедренный цифровой процесс обеспечивает доступ к электронным документам в режиме реального времени, что значительно сокращает срок оформления сделок. Больше не требуется тратить время на доставку документов в офис и ожидать их подписания. Подписанту достаточно просто войти в систему с использованием КЭП и подписать готовые документы.

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Александр Боциев отметил: