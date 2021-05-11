15 мая Новосибирский краеведческий музей присоединится к культурной акции «Ночь в музее». Программа «Весь мир в Краеведческом» посвящена путешествиям и новым открытиям. В эту ночь всем гостям предлагается вспомнить о своих любимых местах, поездках, приключениях, а также узнать что-то новое о других странах и познакомиться с коллекциями Краеведческого музея. В главном здании и филиалах музеях посетители смогут пройти квесты по экспозициям «Весь мир в Краеведческом» и найти экспонаты, которые попали к нам в фонды из разных уголков Земли. Они узнают, почему в краеведческом музее, да еще и в сибирском, хранятся предметы из экзотических стран и как они оказались в музейных коллекциях.

Гости главного здания музея (Красный проспект, 23) смогут первыми увидеть масштабную выставку из фондов Новосибирского краеведческого музея «Дело государственной важности». Будет представлена крупнейшая в России коллекция сузунской монеты и памятной медали, разработанные к выставке авторские видео и экскурсии на английском, немецком и французском языках. Также для посетителей пройдут уже традиционные бесплатные экскурсии по постоянным экспозициям «История Новосибирской области» и «Сибирь в древности». В цокольном этаже музея можно будет услышать сказки и легенды коренных народов Сибири.

Музей природы (Вокзальная магистраль, 11) предлагает посетителям рассказать о своих незабываемых путешествиях и самим поучаствовать в создании выставки. В музейную ночь все желающие могут принести любые предметы, которые связаны с зарубежными поездками. Научные сотрудники помогут владельцу составить этикетку для экспоната и разместить его в выставочном зале музея. Выставка «Счастливые воспоминания» будет открыта в Музее природы в течение недели после проведения акции.

Различные интерактивные мероприятия, бесплатные экскурсии, презентации новых выставок, музыкальные программы пройдут в других отделах Краеведческого музея – Музее Олимпийской славы, Музее связи Сибири, музее «Городская усадьба Ново-Николаевска», Музейно-туристическом комплексе «Сузун-завод. Монетный двор».

Специально к музейной ночи Краеведческий музей подготовил новую лимитированную серию сувениров для путешественников «Сибиряки». Основой этой серии стала коллекция графики известного художника Бориса Смирнова. Первыми приобрести новую сувенирную линейку смогут посетители мероприятий «Ночь в музее» на Красном проспекте, 23.

В этом году для удобства посетителей Краеведческий музей запускает продажу электронных билетов на «Ночь в музее — 2021».

Для владельцев карт «Друг музея» предусмотрен бесплатный вход без очереди.

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