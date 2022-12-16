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ВТБ и ВЦИОМ: каждый второй россиянин получает финансовую поддержку от родных

  • 16/12/2022, 12:27
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Финансовую поддержку от родных сейчас получает каждый второй россиянин (46%), следует из результатов совместного исследования ВТБ и ВЦИОМ.

94% россиян считает уместным финансово помогать взрослым членам семьи. 80% отмечают, что такая помощь оправдана при возникновении непредвиденных обстоятельств. Жители Сибири чаще других (74%) готовы финансово помочь родителям с ремонтом.

Финансовая поддержка родственников

Подавляющее большинство опрошенных (94%) считают уместным финансово помогать взрослым членам семьи. На деле респонденты оказывают материальную поддержку родителям (27%) и детям (18%). Сестрам и родным братьям помогают 7% опрошенных.

Чаще всего финансовую помощь считают уместным оказывать в случае непредвиденных обстоятельств (80%). Вескими причинами для материальной поддержки россияне считают также получение высшего или специального образования безработных детей и внуков (74%) и выход родителей на пенсию (70%). Две трети опрошенных уверены, что стоит помогать родственнику при потере работы (66%) или оплачивать ремонт в доме родителей (65%). В Сибири по сравнению с другими округами больше тех, кто готов финансово помочь родителям с ремонтом (74%).

При этом практически каждый второй россиянин получает финансовую помощь от родных (46%). Треть респондентов в выборке (29%) принимают ее от родителей, только 9% –- от детей (среди опрошенных людей 55-65 лет этот показатель достигает 24%), а от родных братьев и сестер – 7%.  Чем моложе респондент, тем чаще ему оказывают финансовую помощь: 52% молодежи в возрасте 18-24 лет получают ее от родителей, 18% – от бабушек и дедушек. Сельские жители чаще других финансово поддерживают детей (23%).

Планирование бюджета

Большинство опрошенных россиян принимают участие в планировании семейного бюджета. Более половины делают это совместно с супругом/супругой (63%) или другими членами семьи, а более четверти – самостоятельно (28%). Чаще всего планируют бюджет совместно с супругами – в Сибири (69%).

Не планируют свой бюджет 5% опрошенных – преимущественно молодые респонденты в возрасте 18-24 лет (21%), а также холостые/незамужние и проживающие с родителями (11 – 13%).

Факторы устойчивости семьи

Наиболее важными условиями для стабильности и устойчивости семьи опрошенные россияне считают хорошие взаимоотношения (6,7 баллов из 7 возможных) и здоровье домочадцев (6,38 баллов). На третьем месте – собственное жилье (6,03 балла). В меньшей степени важны совместный семейный досуг (5,68), достойный уровень дохода (5,66), разностороннее развитие членов семьи – интеллектуальное, культурное и духовное (5,65), – а также накопления, которые обеспечивают «финансовую подушку» (5,38). Замыкает рейтинг бытовой комфорт – хороший ремонт, мебель, техника и прочее (5,17). Примечательно, что жители Сибирского федерального округа чаще, чем жители других регионов, называли совместный досуг (5,9 баллов) и хорошие взаимоотношения (6,8 баллов).

Новогодние подарки

Большинство опрошенных россиян считают важным делать подарки родным на Новый Год (87%). Практически каждый пятый думает, что подарками скорее нужно порадовать детей, а не взрослых (23%), и только 10% придерживаются мнения, что новогодние подарки в принципе можно не дарить. На ближайший Новый Год планируют преподнести подарок своим близким 78% опрошенных, самый популярный вариант – угощения к новогоднему столу (45%). Второе место занимают аксессуары для новогоднего настроения (26%). Третье место занимают подарки для разностороннего развития (книги, билеты на концерт и другое) (21%). Среди тех, кто планирует дарить подарки родным, 69% планируют потратить на них не более 10 тысяч рублей. Бюджет свыше этой суммы закладывает каждый пятый (20%).

Справка

Опрос проведен ВЦИОМ в период с 1 по 5 декабря 2022 г. по заказу банка ВТБ через интернет-панель «ВЦИОМ-Онлайн». Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Объем выборки: 1662 респондента от 18 до 65 лет. Подробности на сайте ВЦИОМ.

Фото: ru.freepik.com

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Рубрики : Финансы

Регионы: Россия

Теги : личные финансы ВТБ бюджет


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