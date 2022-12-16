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Крупнейший производитель цемента в мире ушел из РФ

  • 16/12/2022, 12:06
Автор:
исход иностранного бизнеса
Это решение коснется в общей сложности около тысячи сотрудников трех цементных заводов компании в стране.

Швейцарская Holcim делегирует российский бизнес местному менеджменту, заявили представители компании в официальном Telegram-канале. Он продолжит свою деятельность в России только под новым брендом.

Соглашение, которого удалось достичь между штаб-квартирой и командой российского менеджмента, будет исполняться в соответствии с законодательством РФ и с одобрения со стороны местных органов власти.

— Holcim и российский менеджмент предпринимают все усилия для того, чтобы сделать данный процесс максимально комфортным для сотрудников, клиентов и всех вовлеченных сторон, — говорится в сообщении компании.

Напомним, Holcim заявила о намерении покинуть РФ весной текущего года. Причина приятия такого решения объяснялась ситуацией в Украине в связи с проведением на ее территории специальной военной операции. Предварительно компания приостановила все инвестиции на российском рынке.

Президент России объявил 24 февраля о проведении СВО в Украине. В ответ Запад начал поэтапно вводить против РФ многочисленные санкции, параллельно поставляя оружие и военную технику Киеву на миллиарды долларов.

Ранее редакция сообщала, что РЖД и БелЖД исключили из Международного союза железных дорог.

Фото: pixabay.com — Life-Of-Pix

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : производитель цемента кризис исход иностранного бизнеса бизнес


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