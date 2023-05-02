ВТБ: калькулятором для расчета госвыплат на детей воспользовались около 300 тысяч россиян

Из них 15% проживают в Сибирском федеральном округе. Более 40% – 120 тысяч – могут в дальнейшем получить пособия на детей от государства. «Социальный калькулятор» запущен в рамках государственной концепции цифровой трансформации.

Мужчины чаще женщин интересовались положенными семьям выплатами и составили 53% из всех клиентов ВТБ, прошедших опрос в «Социальном калькуляторе». Возраст каждого второго пользователя сервиса – от 34 до 43 лет, а каждого третьего – от 18 до 33 лет.

По данным ВТБ, более половины семей (52%), которым положены государственные выплаты, воспитывают детей в возрасте 8-17 лет, у 42% есть дети до 3-х лет и 3-7 лет. Каждая вторая семья из прошедших опрос в «Социальном калькуляторе» ВТБ имеет право на пособие для малообеспеченных, а каждая четвёртая может претендовать на выплаты для многодетных. Семьями военнослужащих оказались 7% пользователей сервиса – это более 8 тысяч человек. Каждый шестой клиент из тех, кому были рассчитаны выплаты, перешёл из раздела «Социальный калькулятор» в соответствующий раздел на Госуслугах для оформления заявления на пособие.

«Сегодня в России действует порядка 400 различных федеральных пособий от государства, а если учитывать региональные меры поддержки, то их число достигнет 30 тысяч. Но единого источника, который помог бы людям узнать о положенных им выплатах, пока нет. Для решения этой задачи ВТБ запустил онлайн-сервис для расчёта социальных пособий, который стал очередным этапом в реализации федерального проекта «Социальное казначейство». Он упрощает доступ к господдержке родителям детей и облегчает для них взаимодействие с органами власти. За 4 месяца работы сервиса клиенты получили информацию о полагающихся им выплатах и перешли на Госуслуги, чтобы заполнить заявления, более 16 тысяч раз. Мы планируем и дальше развивать функционал сервиса, чтобы добавить в него региональные выплаты и новые пособия. Ожидаем, что до конца года нашим калькулятором воспользуется более полумиллиона человек», – комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.

Банк запустил «Социальный калькулятор» в декабре 2022 года. Чтобы воспользоваться сервисом и узнать, какие федеральные детские пособия на данный момент полагаются семье, клиенту необходимо зайти в раздел Госуслуги в интернет-банке ВТБ. Сервис подберет подходящие пособия и рассчитает их сумму, а также проинформирует о полезных сервисах от Госуслуг (например, запись в кружок или секцию для ребенка). При прямом переходе из ВТБ Онлайн на Госуслуги реквизиты счёта для зачисления выплат загрузятся в форму заявления на пособие автоматически. Все взаимодействие занимает несколько минут.

ВТБ одним из первых банков начал активно сотрудничать с госорганами в рамках программы «Социальное казначейство» и уже запустил для клиентов ряд цифровых сервисов в ВТБ Онлайн. На первом этапе пользователям стал доступен Центр социальных выплат, который позволяет узнать о существующих мерах господдержки и перейти на портал Госуслуг для подачи заявления. В мае 2022 года банк первым реализовал проект по автоподстановке реквизитов счета при оформлении заявлений на получение соцвыплат на Госуслугах, если клиент переходит на портал из ВТБ Онлайн. Также клиенты ВТБ могут указать реквизиты карты «Мир» на портале в качестве социального счета, чтобы в будущем получать пособия без визитов в госорганы и сбора документов: в рамках социального казначейства государство зачисляет на него средства в проактивном режиме, если наступают соответствующие основания.