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Новосибирские аграрии дополнительно получат более 200 млн руб господдержки

  • 02/05/2023, 12:24
Автор:
поддержка аграриев
На это выделены средства федерального Минсельхоза.

В Новосибирской области завершается выдача аграриям первого транша федеральных средств в рамках господдержки растениеводческой отрасли в размере 96 млн руб.

Удалось довести до 28 апреля, договорились с федеральным казначейством и министерством финансов Новосибирской области, сообщает глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко. Работали до 12 ночи, но, к сожалению, после 23 часов казначейство в Москве перестало нам согласовывать платёжные поручения, также у нас был срыв с Интернетом, но очень оперативно восстановили и несколько заявок провели. Если оперативно отработают наши коллеги в муниципальных районах, то сегодня все оставшиеся средства мы до аграриев доведём.

Второй транш, по словам министра ожидается в июне текущего года. Сейчас из федерального Минельхоза на эти цели Новосибирской области дополнительно из федерального бюджета будет выделено 272 млн руб.

— Выделены дополнительные средства на поддержку растениеводческих хозяйств в связи с неблагоприятной ценовой ситуацией для производителей в прошлом году, говорит губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Сумма будет увеличена. Текущая задача максимально оперативно эти средства довести до хозяйств. Сегодня этот вопрос нужно полностью закрыть, аграрии должны получить эти дополнительные деньги.

По информации Минсельхоза Новосибирской области, за последнюю неделю аграриям перечислено 164 млн руб. Всего с начала года из областного и федерального бюджетов направлено средств господдержки в размере 1,9 млрд руб. План доведения средств господдержки на текущую неделю 275 млн руб.

Напомним, что в середине марта в ходе заседания аграрного комитета Заксобрания депутаты, в числе проблем в растениеводческой отрасли называли отсутствие необходимой господдержки. Неделей ранее из-за избытка урожая с зерном и проблем с экспортом, российские власти признали затоваривания внутреннего рынка зерном общегосударственной проблемой и обещали расширить инструментарий по его регулированию.

 

Ранее редакция сообщала о проблемах в отрасли мясной переработки.

 

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : растениеводческая продукция правительство Евгений Лещенко господдержка аграриев Андрей Травников


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