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Продажи сельхозтехники в стране упали почти на 8% в денежном эквиваленте

  • 02/05/2023, 13:07
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Продажи сельхозтехники в стране упали почти на 8% в денежном эквиваленте
Также отмечается падение производства, но уже не такое значительное – всего на 4,7%. При этом компании нарастили экспорт на 3,9%.

В I квартале текущего года продажи российской сельхозтехники снизились на 7,7% в денежном эквиваленте. Вместе с тем спрос упал на четверть в объеме.

По данным издания «Ъ», в «Росспецмаше» и в ассоциации дилеров техники АСХОД предполагают, что аграрии выдерживают инвестиционную паузу по причине падения своих доходов.

По прогнозам экспертов, сокращение продаж продолжится, если власти не снизят экспортную пошлину на три вида зерна и не увеличат господдержку, передает газета.

В период с января по март текущего года продажи российской сельскохозяйственной техники упали на 7,7% до 51,8 млрд. руб. за год. Кроме того, сократилось и производство, но не критично – всего на 4,7% до 64,7 млрд. руб. Между тем, компании нарастили экспорт на 3,9% до 5,3 млрд. руб, отметили в «Росспецмаше».

В стране произошло снижение выпуска зерноуборочных комбайнов (1 тыс. шт. (– 45,7%), борон (1,4 тыс. шт. (– 35,8%), сеялок (1,5 тыс. ед. (– 25,7%). Больше стали производить только сельскохозяйственных тракторов (1,7 тыс. шт. (+12,8%).

На внутреннем рынке специалисты отмечают увеличение продаж техники, необходимой для внесения удобрений (288 ед. (+20,5%). При этом продажи тракторов сократились (1,1 тыс. шт. (– 7,7%).

В настоящее время аграрии стали меньше вкладывать в обновление парка сельхозтехники и оборудования. По версии Росспецмаша, причина такого положения дел в снижении их доходов, которое произошло из-за падения цен на зерно.

Ранее редакция сообщала, что аграрии могут получить гранты на развитие агротуризма.

Фото: freepik.com — aleksandarlittlewolf 

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Рубрики : Экономика Бизнес Агропром

Регионы: Россия

Теги : Экономика сельское хозяйство падение продаж сельхозтехники агропром Аграрии


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