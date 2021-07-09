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ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы

  • 09/07/2021, 17:29
ВТБ Капитал Инвестиции выпустил стратегию на рынках капитала для III квартала 2021 года.

Новости компанийУровень неопределенности относительно дальнейших драйверов рынка в III квартале резко вырос, поэтому эксперты тактически изменили взгляд по российским акциям на «нейтральный». Нейтральный подход у них и к глобальным акциям, однако внутри сегмента предпочтения отдается европейским бумагам. В рамках новой стратеги аналитики ВТБ Капитал Инвестиции сохранили баланс между акциями стоимости и роста, перейдя при этом от инвестиций в индексы к вложениям в конкретные имена.

ВТБ Капитал Инвестиции повысили прогноз по курсу рубля на конец 2021 года с 72,5 руб./$1 до 71 руб./$1. Российскую валюту поддержит комфортный уровень цен на нефть, смягчение геополитических рисков и ужесточение политики ЦБ РФ. Кроме того, был увеличен прогноз стоимости нефти марки Brent до $68 за баррель в 2021 году и до $64 в 2022 году, долгосрочный прогноз повышен до $57.

«Высокая неопределенность на рынках вызвана бюджетной и монетарной политикой в США, а также замедлением кредитного импульса в Китае. Топ-10 американских, российских и глобальных акций от наших аналитиков, ПИФы, инвестиционные идеи по отдельным бумагам и стратегии, сформированные роботом-советником, в таких переменчивых условиях станут еще более полезными частному инвестору. В целом на рынок акций в III квартале у нас нейтральный взгляд. Между тем акции европейских компаний мы считаем привлекательными на текущих уровнях, так как эпидемическая ситуация в большинстве европейских стран, которые были аутсайдерами долгое время, в последний месяц заметно улучшилась. Вакцинация в Европе также набирает обороты, а ее темпы – выше, чем в США», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ (ПАО).

По оценкам ВТБ Капитал Инвестиции, соотношение риск/доходность у акций российских компаний в настоящее время сбалансировано. Эксперты ожидают сильных финансовых результатов от экспортеров и банков на фоне высоких цен и восстановления экономики. Кроме того, начинается дивидендный сезон. Между тем вопрос стабильности финансовых показателей и дивидендной доходности экспортеров в среднесрочной перспективе остается открытым, так как, вероятно, скоро пик цен на сырье будет пройден, а неопределенность, связанная с распространением COVID-19 сохраняется.

По мнению аналитиков, потенциал роста американского индекса акций в ближайшем квартале ограничен. Если пик восстановления экономики США, действительно, будет пройден в ближайшие месяцы, это также может дать понижательный импульс рынку. При этом, в сервисном секторе, в отличие от производственного, пространство для роста все еще сохраняется. Рост экономики США поддерживают успешная вакцинация, бюджетные стимулы и смягчение ограничений.

«Среди ОФЗ мы считаем привлекательными долгосрочные выпуски. Стабилизация мировых процентных ставок, снижение инфляции в России и завершение цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ могут стать поводом для снижения доходности долгосрочных ОФЗ на горизонте 12 месяцев. Кроме того, ожидаем роста числа новых размещений корпоративных облигаций с адекватной премией ко вторичному рынку. Из евробондов развивающихся рынков позитивный взгляд у наших аналитиков на бумаги Перу, Колумбии и Индии», — добавил Владимир Потапов.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы капитал инвестиции ВТБ банки


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