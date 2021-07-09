Банк «Левобережный» установил льготный тариф на перечисление средств самозанятым

Тариф составляет 20 рублей за перевод на сумму до 300 тысяч рублей в месяц внутри банка. При общей сумме перечислений от 300 тысяч до 1,5 млн рублей в месяц комиссия составит 1,5% от суммы, свыше 1,5 млн рублей – 3% от суммы, минимум 300 рублей. Комиссия взимается единовременно, в день оказания услуги.

Напомним, что самозанятые – это физические лица и ИП, которые без работодателя и привлечения наемных работников по трудовым договорам получают доход от своей профессиональной деятельности, а также доход от использования имущества. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в интернет-банке или мобильном приложении Банка «Левобережный». Также банк предлагает специальный кредит для самозанятых до 2 млн рублей сроком до 5 лет по ставке от 11,9% годовых.

За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).