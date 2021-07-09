По решению суда директор взорвавшейся в Новосибирске газовой АЗС останется в тюрьме

По сообщению “Ъ-Сибирь” , адвокат Павел Лузан просил вышестоящий суд смягчить его подзащитному меру пресечения на домашний арест, но ему отказали.

Напомним, что директора газовой АЗС «Еврогаз» Романа Гармидера задержали 14 июня. Его обвиняют по двум статьям: ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 217 УК РФ (нарушение требований промбезопасности на опасных производственных объектах). По ходатайству следствия предпринимателя заключили под стражу на два месяца. Инженера этой АЗС Геннадия Киселя отпустили под домашний арест.

На заправочной станции «Еврогаз», расположенной рядом с густонаселенным спальным районом,14 июня произошла серия взрывов и пожар. В результате происшествия 35 человек получили травмы различной тяжести, семеро пострадавших попали в реанимацию. По данным МЧС, причиной ЧП стало то, что газовоз, перекачивающий сжиженный газ в резервуар, не был заземлен.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.