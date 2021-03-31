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ВТБ Капитал Инвестиции выступает за налоговые преференции для розничных инвесторов в фонды ответственного инвестирования

  • 31/03/2021, 12:45
ВТБ Капитал Инвестиции предлагает стимулировать ESG-инвестирование в России через налоговые преференции для розничных инвесторов.

Такую инициативу высказал глава ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов на конференции Эксперт РА «Будущее рынка устойчивого финансирования в России». пенсионный фонд ВТБ

«Для развития ESG-инвестиций необходимо повышение финансовой грамотности российского инвестора, необходимы стимулы для инвестиции в ESG-фонды. В качестве варианта можно было бы рассмотреть налоговые преференции для инвесторов в фонды ESG – например, сокращение срока владения паями для получения налогового вычета», — предложил Владимир Потапов.

Примерно 15% инвесторов целенаправленно инвестирует в ESG-фонды, которые формируют портфель исключительно из ESG-ответственных компаний. Каждый четвертый розничный инвестор так или иначе уже учитывает фактор ответственного инвестирования. Более половины (56%) говорят, что в перспективе готовы учитывать ESG факторы, так как видят в этом возможность повлиять на улучшение жизни в будущем, «поддержать бизнес ответственных компаний». И только 20% инвесторов не планируют брать в расчет ESG-принципы при инвестировании. Об это свидетельствуют результаты опроса клиентов АО ВТБ Капитал Управление активами и подписчиков телеграм-канала ВТБ Мои инвестиции.

«В России это пока зарождающийся рынок, но мы видим существенный потенциал в его развитии. В мае 2020 года мы запустили наши фонды ответственных инвестиций – по акциям и облигациям. С тех пор суммарно в них пришло более 500 млн рублей новых средств клиентов. Это около 2% общего притока в наши фонды. Клиенты все чаще говорят, что фактор «ответственного инвестирования» становится важным в принятии ими решения, примерно каждый третий инвестор готов сформировать с учетом ESG-факторов до 25% своего портфеля, но большинство еще до конца не понимают, что такое ESG-принципы и как их учитывать. Необходима популяризация идей ESG. Ответственное инвестирование должно быть не только правильным, но и привлекательным для инвестора», — сказал Потапов.

Идея ESG-инвестирования состоит в том, что в долгосрочной перспективе, компания, которая заботится об экологии, поддерживает социально незащищенных граждан и выстраивает эффективную систему управления, показывает лучшие результаты. Ответственное инвестирование оборачивается двойной выгодой — для отдельного инвестора и для общества в целом. Портфельные управляющие и аналитики все больше используют оценку ESG-факторов при принятии инвестиционных решений. Активы под управлением ESG фондов активно растут. По мнению глобальных инвесторов, ESG-факторы уже сейчас оказывают влияние на цену акций, корпоративных облигаций и суверенных долговых ценных бумаг, а в 2022 году их влияние станет еще более заметным.

ВТБ Капитал Инвестиции первым в России запустил открытые фонды ответственного инвестирования. Это ВТБ – Фонд Акций, стратегия которого нацелена на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции российских эмитентов, которые имеют высокий потенциал роста и одновременно прошли анализ и соответствуют критериям ESG; и ВТБ – Фонд Облигаций со стратегией на инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов, для которых экологические, социальные и управленческие факторы интегрированы в производственный процесс, с фокусом на обеспечение сохранности инвестированного капитала. При формировании и управлении активами обоих фондов факторы ответственного инвестирования учитываются наряду с традиционными фундаментальными показателями.

 

 

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Теги : финансы НПФ ВТБ Пенсионный фонд банки


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