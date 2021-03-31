Xiaomi нашла партнера для производства автомобиля

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство Reuters.

Собеседник агентства заметил, что китайская корпорация планирует выпуск электромобилей. Машины будут ориентированы на широкого потребителя, то есть их стоимость окажется на уровне среднего ценового сегмента. Great Wall ранее не предлагала свои услуги по производству автомобилей сторонним компаниям, однако для Xiaomi она предоставит не только мощности своих заводов, но и инженерные консультации.

По мнению аналитиков, Xiaomi намерена выйти на автомобильный рынок, чтобы диверсифицировать свои доходы. Большая часть доходов компании приходится на продажу смартфонов, производство которых в последнее время замедлилось из-за дефицита полупроводников.

Сообщения о том, что Xiaomi начнет работу над собственным автомобилем в течение двух месяцев, появились в конце марта. Судя по первым отчетам, автомобили Xiaomi будут похожи на электрокары китайской компании Xiaopeng, которая с 2014 года присутствует на рынке.