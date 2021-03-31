В России предлагают расширить налоговый вычет на лечение детей

Депутат от фракции КПРФ Михаил Щапов внес в Госдуму законопроект, предоставляющий гражданам возможность получить вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на лечение своих детей и подопечных любого возраста, следует из пояснительной записки к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части расширения оснований получения социального налогового вычета)».

В настоящее время нормами налогового законодательства установлено, что налогоплательщик может получить социальный налоговый вычет при оплате лечения или приобретения лекарственных препаратов себе, супругу, родителю, а также ребенку (в том числе усыновленному) и подопечным, но в возрасте до 18 лет (подп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса). Однако нередко случается, что даже после совершеннолетия ребенок не имеет собственного дохода (например, являясь студентом или инвалидом) и не может оплатить свое лечение или приобретение лекарственных препаратов. При этом, закон позволяет получать налоговые вычеты при покупке лекарств и оплате лечения своим совершеннолетним супругам и родителям, независимо от того, есть у них свой собственный доход или нет.

Законопроект предлагает предоставить налогоплательщику возможность получать социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов и лечения не только за себя, своего супруга и родителя, но и за своего ребенка (в том числе усыновленного) и подопечного независимо от их возраста. Как указывает Законодатель, принятие таких поправок позволило бы установить справедливое регулирование социального налогового вычета, направленного на развитие и поддержание человеческого капитала.