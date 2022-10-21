Новосибирцев признали потерпевшими по уголовному делу о «Хилокском треугольнике»

Четверо жителей улицы Малыгина официально признаны потерпевшими по делу о так называемом «Хилокском треугольнике», включающем в себя мусорный полигон, кладбище и рынок. Об этом сообщает «КП.Новосибирск» со ссылкой на руководителя общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаила Михайлова.
— Пока идет следствие, — цитирует издание общественника. — Продлили до 15 декабря. Точно знаю, что опросили и допросили многих. Провели осмотр всего «Хилокского треугольника» с ярмарками, незаконными рынками, свалками.
Напомним, что в середине июля Следственный комитет по обращению жителей улицы Малыгина возбудил уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Задолго до этого общественники требовали официально выделить санитарно-защитную зону как для Левобережного (Хилокского), так и для правобережного (Гусинобродского) мусорных полигонов.
— Запах дыма и примесей от тлеющего мусора мешают нормальной жизни людей, проживающих недалеко от свалки, — говорилось в обращении жителей в различные инстанции. — Уровень вредных примесей в воздухе зашкаливает и превышает все нормальные показатели. Жизнь людей превращается в ад. Все жалуются на здоровье, испорченное в результате многочисленных пожаров и дыма от него. Полигон даже не имеет установленную санитарно-защитную зону, что не позволяет местным жителям требовать от мэрии законных прав на улучшение условий проживания вплоть до расселения.
Впоследствии это требование удовлетворил суд первой инстанции.
По этому поводу активисты в ближайшее время готовятся провести акцию протеста.
Ранее редакция сообщала о протестах жителей Новосибирского района против строительства мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета.
Фото из сообщества «Хилокский жилмассив»
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