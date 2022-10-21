Рекламодателям

Новосибирцев признали потерпевшими по уголовному делу о «Хилокском треугольнике»

  • 21/10/2022, 15:29
Автор:
акция протеста
На грядущих выходных жители микрорайона вновь планируют провести акцию протеста.

Четверо жителей улицы Малыгина официально признаны потерпевшими по делу о так называемом «Хилокском треугольнике», включающем в себя мусорный полигон, кладбище и рынок. Об этом сообщает «КП.Новосибирск» со ссылкой на руководителя общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаила Михайлова.

— Пока идет следствие, — цитирует издание общественника. — Продлили до 15 декабря. Точно знаю, что опросили и допросили многих. Провели осмотр всего «Хилокского треугольника» с ярмарками, незаконными рынками, свалками.

Напомним, что в середине июля Следственный комитет по обращению жителей улицы Малыгина возбудил уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Задолго до этого общественники требовали официально выделить санитарно-защитную зону как для Левобережного (Хилокского), так и для правобережного (Гусинобродского) мусорных полигонов.

— Запах дыма и примесей от тлеющего мусора мешают нормальной жизни людей, проживающих недалеко от свалки, — говорилось в обращении жителей в различные инстанции. — Уровень вредных примесей в воздухе зашкаливает и превышает все нормальные показатели. Жизнь людей превращается в ад. Все жалуются на здоровье, испорченное в результате многочисленных пожаров и дыма от него. Полигон даже не имеет установленную санитарно-защитную зону, что не позволяет местным жителям требовать от мэрии законных прав на улучшение условий проживания вплоть до расселения.

Впоследствии это требование удовлетворил суд первой инстанции.

новости Новосибирска

К мусорным претензиям улицы Малыгина добавились межэтнические

Дело осложнялось, во-первых, тем, что региональное управление Роспотребнадзора изначально установило санзону только на 3 участках из 5. Во-вторых, выступающая ответчиком мэрия Новосибирска, пыталась оспорить это решение. Тем не менее в конце июля Ленинский районный суд принял решение внести в границы зоны дома на Малыгина и овощные рынки. Мэрия подала апелляцию, но ее оставили без рассмотрения. Но, как сообщают общественники, несмотря на решение суда, до сих пор не устранены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия, в частности, при установлении санитарно-защитных зон (СЗЗ) для кладбища «Клещихинское», а также при осуществлении торговли плодоовощной продукцией:

  • Малыгинский рынок не закрыт.
  • Рядом с микрорайонами продолжают работать скотобойни, а прямо под окнами многоквартирных домов — ярмарки.
  • Несанкционированные свалки не ликвидированы, а во дворах в контейнеры для ТКО, переполненные отходами с торговых точек, теперь выбрасывают еще и медицинские отходы.
  • Обочины улиц Хилокская и Малыгина по-прежнему являются местом стоянки большегрузных автомобилей; из-за интенсивного движения фур дорога на улице Малыгина разбита и не отремонтирована.
  • Патрулирование на жилмассивах, призванное обеспечить общественный порядок, не организовано.
  • Мэрия так и не оказала содействия собственникам квартир на Хилокской в заключении договора с управляющей компанией.

По этому поводу активисты в ближайшее время готовятся провести акцию протеста.

 

Ранее редакция сообщала о протестах жителей Новосибирского района против строительства мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета.

 

Фото из сообщества «Хилокский жилмассив»

71

Рубрики : ЦУР Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : экология хилокский треугольник акция протеста


Спецоперация на Украине

Первые сибиряки, призванные по частичной мобилизации, отправились на позиции
21/10/22 9:21
Отцы троих детей освобождены от частичной мобилизации
20/10/22 16:48
Губернатор Красноярского края объявил о введении режима базовой готовности
20/10/22 10:55
Плющихинский жилмассив котельная

«Дома могли надолго остаться без отопления в результате спора компаний»

В мэрии прокомментировали ситуацию с отоплением Плющихинского жилмассива и конфликтом двух хозяйствующих субъектов.
Читать статью >>
новогодние праздники в Новосибирске

Государственные праздники в Новосибирске от мобилизации не пострадают

За исключением частично купированного Нового года.
Читать статью >>
новый год

Пора готовиться к Новому году с санаторием «Рассвет»

Самое время заранее запланировать и забронировать отдых на новогодних праздниках, а также выбрать лучшее предложение.
Читать статью >>
экспорт сельхозпродукции

Сыр новосибирского завода «ЭкоНивы» планируют поставлять в Саудовскую Аравию

Компания готовит новые рынки сбыта для своей продукции.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко

Из-за санкционного давления реальный сектор начал обращать внимание на российских инноваторов

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко — об «умности» и инновационности региона, а также поддержке инноваторов.
Все материалы
Лента новостей

Владимира Лаптева оставили под стражей

21/10/2022, 13:23

«Дома могли надолго остаться без отопления в результате спора компаний»

21/10/2022, 12:58

Суд восстановил в должности главу Турочакского района Республики Алтай

21/10/2022, 12:40

Государственные праздники в Новосибирске от мобилизации не пострадают

21/10/2022, 12:33
Популярное

Ретроградные планеты: перемены, которые готовят вселенские игроки

21/10/2022, 13:45

Кого возьмут в элитный батальон «Вега»

20/10/2022, 15:45

Аномальная погода в ноябре в Сибири

20/10/2022, 13:40

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ: каждый четвертый вклад россияне размещают на год и более

21/10/2022, 14:57

ВТБ запускает ипотечные сделки в агентствах недвижимости

20/10/2022, 14:53

Сбербанк приглашает сибиряков на Демодень молодежных акселераторов

20/10/2022, 14:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска