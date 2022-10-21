Новосибирцев признали потерпевшими по уголовному делу о «Хилокском треугольнике»

Четверо жителей улицы Малыгина официально признаны потерпевшими по делу о так называемом «Хилокском треугольнике», включающем в себя мусорный полигон, кладбище и рынок. Об этом сообщает «КП.Новосибирск» со ссылкой на руководителя общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаила Михайлова.

— Пока идет следствие, — цитирует издание общественника. — Продлили до 15 декабря. Точно знаю, что опросили и допросили многих. Провели осмотр всего «Хилокского треугольника» с ярмарками, незаконными рынками, свалками.

Напомним, что в середине июля Следственный комитет по обращению жителей улицы Малыгина возбудил уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Задолго до этого общественники требовали официально выделить санитарно-защитную зону как для Левобережного (Хилокского), так и для правобережного (Гусинобродского) мусорных полигонов.

— Запах дыма и примесей от тлеющего мусора мешают нормальной жизни людей, проживающих недалеко от свалки, — говорилось в обращении жителей в различные инстанции. — Уровень вредных примесей в воздухе зашкаливает и превышает все нормальные показатели. Жизнь людей превращается в ад. Все жалуются на здоровье, испорченное в результате многочисленных пожаров и дыма от него. Полигон даже не имеет установленную санитарно-защитную зону, что не позволяет местным жителям требовать от мэрии законных прав на улучшение условий проживания вплоть до расселения.

Впоследствии это требование удовлетворил суд первой инстанции.

Малыгинский рынок не закрыт.

Рядом с микрорайонами продолжают работать скотобойни, а прямо под окнами многоквартирных домов — ярмарки.

Несанкционированные свалки не ликвидированы, а во дворах в контейнеры для ТКО, переполненные отходами с торговых точек, теперь выбрасывают еще и медицинские отходы.

Обочины улиц Хилокская и Малыгина по-прежнему являются местом стоянки большегрузных автомобилей; из-за интенсивного движения фур дорога на улице Малыгина разбита и не отремонтирована.

Патрулирование на жилмассивах, призванное обеспечить общественный порядок, не организовано.

Мэрия так и не оказала содействия собственникам квартир на Хилокской в заключении договора с управляющей компанией.

Дело осложнялось, во-первых, тем, что региональное управление Роспотребнадзора изначально установило санзону только на 3 участках из 5. Во-вторых, выступающая ответчиком мэрия Новосибирска, пыталась оспорить это решение. Тем не менее в конце июля Ленинский районный суд принял решение внести в границы зоны дома на Малыгина и овощные рынки. Мэрия подала апелляцию, но ее оставили без рассмотрения. Но, как сообщают общественники, несмотря на решение суда, до сих пор не устранены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия, в частности, при установлении санитарно-защитных зон (СЗЗ) для кладбища «Клещихинское», а также при осуществлении торговли плодоовощной продукцией:

По этому поводу активисты в ближайшее время готовятся провести акцию протеста.

Ранее редакция сообщала о протестах жителей Новосибирского района против строительства мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета.