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ВТБ: каждый второй звонок мошенников совершается в мессенджерах

  • 15/02/2023, 15:05
За последний год доля мошеннических звонков в мессенджерах выросла в пять раз, и к началу февраля достигла 55%, впервые обогнав число телефонных атак.

новости бизнесаВ 2023 году мессенджеры станут основным каналом активности мошенников, поэтому к концу года доля звонков через них может вырасти до 80%. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Эксперты ВТБ на протяжении последнего года фиксируют непрерывный рост активности мошенников в мессенджерах. В начале 2022 года доля таких звонков составляла менее 10% от общего числа телефонных атак, в декабре достигла 47%, а в начале февраля превысила 55%. По оценкам банка, к концу этого года 8 из 10 звонков злоумышленников будет приходиться на мессенджеры.

В январе общее число телефонных атак злоумышленников на розничных клиентов ВТБ снизилось на 20% к предыдущему месяцу – до 450 тысяч, но уже в феврале снова стало расти – примерно на 20% ежедневно. Основная часть лже-обращений приходится на мессенджеры. Активность телефонных мошенников сдерживает действие закона, обеспечившего блокировку «серых» сим-карт, и ужесточение ответственности сотовых операторов за случаи подмены номера.

«Совместные усилия государства, банков и сотовых операторов позволили эффективнее бороться с телефонным мошенничеством, что зеркально отразилось на числе атак на клиентов. Однако злоумышленники активно ищут новые каналы и мигрируют в популярные мессенджеры, пользуясь доступностью оформления аккаунтов, низкой стоимостью звонков через интернет и возможностями скачать в свой профиль логотип или название известной компании. Наша стратегическая задача – обеспечить максимальную финансовую безопасность клиентов. Поэтому в ближайшее время мы реализуем новые меры защиты пользователей и в первом полугодии начнем тестировать определитель номера для входящих звонков в мессенджерах», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Помимо борьбы с телефонным мошенничеством топ-менеджер ВТБ также призвал усилить меры воздействия на дропперов. По его словам, сейчас дропы могут безнаказанно и за вознаграждение давать доступ к картам и личным кабинетам пользователей. И для дополнительной защиты клиентов необходимо привлекать их к ответственности за противоправные действия, в том числе блокируя вывод средств дропперов.

ВТБ оперативно выявляет новые схемы, применяемые злоумышленниками и внедряет симметричные меры защиты своих клиентов. В 2022 году для пользователей ВТБ Онлайн был реализован вход в учетную запись по биометрии и бесплатный определитель номера. Клиенты могут скрыть баланс счетов и установить лимиты по операциям, быстро заблокировать себя в любом канале при подозрении на мошенничество.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : фишинг мошеники ВТБ


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