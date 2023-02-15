Развитие сибирской малой авиации обойдется в 65 миллиардов рублей

Программа развития внутрирегиональной и межрегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири (на базе малой авиации) подготовлена Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение». Об этом ДК-Новосибирск сообщил председатель исполкома ассоциации Геннадий Гусельников.

По его словам, проект коснется 68 населенных пунктов и 25 воздушных судов. Его объем финансирования оценивается в 65 млрд руб., плюс — стоимость самолетов.

После утверждения документов, программу рассмотрят в правительстве РФ.

Ее основная цель — разработка мер по развитию межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири:

за счет использования воздушных судов малой авиации на 9-20 мест;

реконструкции инфраструктуры региональных и местных аэропортов (аэродромов и посадочных площадок);

методического обеспечения развития региональной и межрегиональной авиамаршрутной сети.

Планируемые результаты:

подготовка предложения по реконструкции существующих и восстановлению утраченных и неиспользуемых аэродромов и посадочных площадок;

определение кадастровой принадлежности земельных участков, включая аэродромы и посадочные площадки из перечня выбывших и неиспользуемых;

подготовка предложений по механизмам софинансирования из средств федерального бюджета региональных программ развития местных авиалиний;

подготовка проекта «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий, направленных на развитие местных авиаперевозок»;

разработка изменений в действующие нормативно-правовые документы в части, касающейся функционирования местных и региональных аэропортов и посадочных площадок.

Кроме того, должны быть подготовлены технико-экономическое обоснование для создания АО «Сибирская лизинговая компания», предложения по пополнению и обновлению парка воздушных судов 3-4 класса, комплекс мер для восстановления утраченных регулярных пассажирских рейсов по местным авиамаршрутам, картографический материал «Поэтапный план введения маршрутов в рамках реализации межрегиональной программы «Развитие внутрирегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири (2020-2024 гг.)».

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