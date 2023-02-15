Развитие сибирской малой авиации обойдется в 65 миллиардов рублей

Программа развития внутрирегиональной и межрегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири (на базе малой авиации) подготовлена Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение». Об этом ДК-Новосибирск сообщил председатель исполкома ассоциации Геннадий Гусельников.
По его словам, проект коснется 68 населенных пунктов и 25 воздушных судов. Его объем финансирования оценивается в 65 млрд руб., плюс — стоимость самолетов.
После утверждения документов, программу рассмотрят в правительстве РФ.
Ее основная цель — разработка мер по развитию межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири:
Планируемые результаты:
Кроме того, должны быть подготовлены технико-экономическое обоснование для создания АО «Сибирская лизинговая компания», предложения по пополнению и обновлению парка воздушных судов 3-4 класса, комплекс мер для восстановления утраченных регулярных пассажирских рейсов по местным авиамаршрутам, картографический материал «Поэтапный план введения маршрутов в рамках реализации межрегиональной программы «Развитие внутрирегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири (2020-2024 гг.)».
Ранее редакция сообщала о достижениях гражданской авиации в Сибири.
Фото: pixabay.com — FrankWinkler
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