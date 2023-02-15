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На расселение дома на Линейной из бюджета выделят 330 млн рублей

  • 15/02/2023, 15:07
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расселение пострадавших от взрыва на Линейной
Жителям обещают помочь подобрать квартиры недалеко от прежней локации.

— Чтобы обеспечить расселение или выплату компенсации жителям дома на Линейной мы изначально исходили из цены 96 тыс рублей за квадрат, как это прописано в федеральном законодательстве. Однако, дом находился в центре города, вблизи метро Гагаринская, поэтому первоначальная цена не соответствует рынку, — сообщил, выступая перед депутатами горсовета Новосибирска вице-мэр – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев. — Совместно с МинЖКХ мы оценили квартирографию строящиеся квартир на рынке. В настоящее время панельные дома застройщики не строят, поэтому мы приняли принципиальное решение и стоимость квадратного метра для переселдения пострадавших была установлена выше.

Всего на расселение 60 квартир в бюджете области сейчас предусмотрено 330 млн рублей.

— Как только подписываются документы, думаю, что это произойдет до конца недели, мы запускаем процедуру оценки квартир и начинаем диалог со службой Валерия Александровича. (Валерий Шварцкопп, заместитель мэра-начальник главного управления образования Новосибирска, курирует ситуацию со взрывом дома на Линейной. — Ред.), —пояснил Кондратьев. — Будем предлагать сумму на возмещение или приобретение готового жилья. Если у людей будет готовность подождать квартиру, то будем приобретать ее у застройщиков. Дома будем рассматривать в разумном радиусе от прежнего места жительства.

Чиновник пояснил, что после беседы с жителями выяснилось, что для всех более предпочтительна локация в центральной части города.

— Мы понимаем, что к переселению нужно подходить очень аккуратно. Люди не сами довели свой дом до такого состояния — у них случилась беда. Однако, наш анализ показал, что в домах в районе площади Калинина квадрат стоит около 180 тыс рублей, —констатировал он. — Будем адресно работать по каждому случаю, разговаривать с застройщиками, исходя из важности социальной составляющей вопроса. Возможно удастся договориться о цене ниже рынка, чтобы люди моги оперативно переехать в новые квартиры.

Отвечая на вопрос депутата Ростислав Антонова, что в итоге произошло на Линейной: теракт или взрыв газа, Валерий Шварцкопп напомнил, что уголовное дело еще не завершено, и он не имеет права ничего комментировать.

 

Ранее редакция сообщала, что гражданам, пострадавшим от взрыва на Линейной, «закроют» ипотеку. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : расселение пострадавших от взрыва на Линейной Взрыв газа на Линейной


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