Все по делу и только про бизнес. Руководителей и владельцев бизнеса приглашают на бесплатную конференцию в Новосибирске

17 ноября мы приглашаем руководителей на бесплатную конференцию «Формула бизнеса». Формат подойдет для тех, кто ищет возможности для развития в любых условиях.
Почему именно эта конференция?
Сегодня важно мотивировать сотрудников, быть дальновидным и принимать решения быстро. Вы можете забрать инструкции для роста бизнеса, и пообщаться на офлайн-конференции с собственниками бизнеса из вашего города. Узнайте, как другие переживают непредсказуемое время и заведите полезные знакомства для сотрудничества.
Кто из экспертов ждет вас:
ВЛАДИМИР МАРИНОВИЧ, эксперт по стратегическому развитию бизнеса. Акционер Gettaxi (Gett), сооснователь сети «Цифровые кочевники». Покажет, как сейчас создать эффективный стратегический план развития компании
ДМИТРИЙ НОРКА, эксперт по командному и организационному доверию, Президент Национальной ассоциации профессионалов продаж. Расскажет, как как укрепить доверие и увеличить производительность команды в непростых условиях.
Также опытом поделятся представители успешных новосибирских компаний, спикеры из компаний HeadHunter и Битрикс24.
Получите максимум от конференции 17 ноября – усильте свой бизнес во всех направлениях: команда, личная эффективность, работа с клиентами. А бонусом заберите сертификаты, скидки на услуги от организаторов, спикеров и электронный диплом участника. Пройдите регистрацию заранее, ведь места в зале ограничены.
Подробности и регистрация на сайте.
Возраст: 18+
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