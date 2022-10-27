Все по делу и только про бизнес. Руководителей и владельцев бизнеса приглашают на бесплатную конференцию в Новосибирске

17 ноября мы приглашаем руководителей на бесплатную конференцию «Формула бизнеса». Формат подойдет для тех, кто ищет возможности для развития в любых условиях.

Почему именно эта конференция?

5 кейсов от реальных компаний. Эксперты расскажут о стратегиях развития бизнеса во время нестабильности

Эксперты расскажут о стратегиях развития бизнеса во время нестабильности 7 экспертов-практиков. Вместо «продавцов воздуха». Спикеры работают в российских реалиях и готовы делиться опытом

Вместо «продавцов воздуха». Спикеры работают в российских реалиях и готовы делиться опытом 100% актуальность. Вы получите пошаговые руководства для решения текущих управленческих задач

Вы получите пошаговые руководства для решения текущих управленческих задач Всего 6 часов. Вместо сотен консультаций по реорганизации бизнеса

Сегодня важно мотивировать сотрудников, быть дальновидным и принимать решения быстро. Вы можете забрать инструкции для роста бизнеса, и пообщаться на офлайн-конференции с собственниками бизнеса из вашего города. Узнайте, как другие переживают непредсказуемое время и заведите полезные знакомства для сотрудничества.

Кто из экспертов ждет вас:

ВЛАДИМИР МАРИНОВИЧ, эксперт по стратегическому развитию бизнеса. Акционер Gettaxi (Gett), сооснователь сети «Цифровые кочевники». Покажет, как сейчас создать эффективный стратегический план развития компании

ДМИТРИЙ НОРКА, эксперт по командному и организационному доверию, Президент Национальной ассоциации профессионалов продаж. Расскажет, как как укрепить доверие и увеличить производительность команды в непростых условиях.

Также опытом поделятся представители успешных новосибирских компаний, спикеры из компаний HeadHunter и Битрикс24.

Получите максимум от конференции 17 ноября – усильте свой бизнес во всех направлениях: команда, личная эффективность, работа с клиентами. А бонусом заберите сертификаты, скидки на услуги от организаторов, спикеров и электронный диплом участника. Пройдите регистрацию заранее, ведь места в зале ограничены.

Подробности и регистрация на сайте.

Возраст: 18+