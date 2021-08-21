ВТБ Лизинг передал самосвалы на 30 млн рублей для ремонта участков федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области

Машины общей стоимостью 30 млн рублей переданы на условиях финансового лизинга с авансом 5% сроком на три года. Поставщиком техники выступил «ИнтерЛайн Трейд», официальный дилер HOWO в регионе.

Дорожно-строительная компания приобрела пять самосвалов HOWO ZZ3327 для перевозки сыпучих материалов (песка и гравия), которые будут использоваться при реконструкции участков федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Чистоозерном районе Новосибирской области.

Стоимость владения техникой для клиента за счет налоговых преференций в лизинге будет ниже до 40%. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость в размере 20% от всех платежей по договору, а также уменьшить налог на прибыль от суммы договора лизинга за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы*.

ВТБ Лизинг работает в Новосибирске с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.