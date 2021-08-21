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Николая Сальникова вернули под стражу из-под домашнего ареста

  • 21/08/2021, 16:00
Автор:
Новости Новосибирска
Предположительная причина — попытка побега.

Суд Центрального района Новосибирска ужесточил меру пресечения в отношении подозреваемого в медиашантаже журналиста Николая Сальникова. Об этом сообщает пресс-служба суда 21 августа.

Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 21.08.2021 в отношении обвиняемого Сальникова изменен вид меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, установлен срок содержания под стражей 1 месяц 25 суток, то есть до 16 октября 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы. Сальников Н.В. взят под стражу в зале суда. Постановление не вступило в законную силу.

Что стало официальной причиной ужесточения меры ответственности, в суде не сообщают. В то же время, по информации интернет-издания «Прецедент» (со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах), подозреваемый нарушил режим домашнего ареста, пытаясь скрыться за пределами Новосибирска.

Николая Сальникова задержали правоохранители в Нижегородской области, таким образом, он покинул Новосибирск, грубо нарушив меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает издание. 21 августа его заключили обратно в СИЗО за этот проступок.

Напомним, что уголовное дело в отношении Николая Сальникова, подозреваемого в медиашантаже было возбуждено после выхода сюжета о новосибирских политиках, связанных со спортклубом «Успех» под руководством депутата Заксобрания Вениамина Пака. Предполагаемым заказчиком, по версии следствия, мог выступать находящийся в настоящий момент под стражей известный новосибирский предприниматель Сергей Проничев. Третий фигурант дела медиаменеджер Евгений Кузьменко  в настоящее время находится под подпиской о невыезде, предположительно по причине сотрудничества со следственными органами.

Николай Сальников стал широко известным после своего увольнения с телеканала ОТС в 2019 году, когда на собственной странице в соцсети раскритиковал действия должностных лиц, усомнившихся в целесообразности тушения пожаров в лесах Сибири. В 2021 году появлялась неофициальная информация о возможном участии журналиста в выборах депутатов Госдумы.

Сергей Проничев в 2019 году анонсировал свое участие в выборах мэра Новосибирска, однако впоследствии отозвал свою кандидатуру.

Оба подозреваемых были задержаны и решением суда Центрального района помещены под стражу в апреле 2021 года. В середине августа Николаю Сальникову меру пресечения заменили на домашний арест.

Фото pixabay.com — geralt

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело Николай Сальников медиашантаж


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