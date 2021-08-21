Владелец «Доступного жилья» помещен под стражу

Решением суда Центрального района Новосибирска в отношении собственника ООО «Доступное жилье Новосибирск» Вадима Варвянского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— В отношении Варвянского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 6 суток, то есть до 25 сентября 2021 года, — сообщают в суде. — Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что ООО «Доступное жилье Новосибирск» выступало застройщиком ЖК «Новомарусино». В 2016 году застройщик должен был сдать дома в эксплуатацию, а люди — получить ключи от квартир. В 2017 году возведение ЖК было приостановлено из-за нарушения строительных норм и отсутствия средств. В 2019 году «Доступное жилье Новосибирск» признали банкротом. На тот момент квартиры в «Новомарусино» приобрели более 600 дольщиков. Около 100 квартир за 200 млн выкупила мэрия Новосибирска на этапе строительства. Обманутые дольщики, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, объявляли голодовку и записывали видеообращение президенту РФ. В 2021 году ППК «Фонд защиты прав граждан» принял решение о выплате компенсации дольщикам по недострою «ДЖН»: 282 млн рублей должны быть выплачены 279 участникам долевого строительства.

В июле 2021 года ООО «Доступное жилье Новосибирск» выставило на торги дебиторскую задолженность четырех компаний на общую сумму более полумиллиарда рублей. Итоги аукциона, как уже сообщалось, предполагается подвести в октябре. Ранее торги объявлялись в апреле 2021 года. Однако были признаны несостоявшимися: на них не заявился ни один участник.

Напомним, в июне правительство Новосибирской области сообщило, что планирует достроить 40 долгостроев региона с применением механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». При этом будут решены проблемы почти 4,5 тысяч обманутых дольщиков. В большинстве случаев речь идет о достройке домов, в некоторых ситуациях — о выкупе долей у граждан.