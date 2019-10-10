ВТБ Лизинг предлагает желтые Volkswagen Polo для таксопарков со скидкой

Стоимость машины составит 787 тыс. рублей. Специальное предложение действует до конца декабря 2019 года. Партия на складе импортера ограничена.

— В настоящее время мы наблюдаем за активным развитием рынка такси. Эта тенденция является одним из драйверов роста сегмента автолизинга. Многие компании сегодня готовы наращивать свои автопарки и пересматривать их структуру. Volkswagen Polo является одной из самых востребованных моделей для таксопарков. Мы рады запустить по этим автомобилям специальную акцию с нашим партнером Volkswagen. Создание наиболее выгодных условий для клиентов — наша стратегическая задача, — прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг (АО).

По сделкам объемом более 50 автомобилей клиентам могут быть предоставлены дополнительные скидки. В рамках программы лизинговая компания окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство. Предлагаемая скидка не суммируется с корпоративным дисконтом АО ВТБ Лизинг и специальными предложениями, анонсируемыми маркой Volkswagen.

Фото: пресс-служба компании