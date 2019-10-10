Начальник отдела судебных приставов по Черепановскому району обвиняется во взятке

Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего начальник отдела судебных приставов по Черепановскому району Новосибирской области в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, 09 октября 2019 года в утреннее время 42-летний начальник отдела судебных приставов по Черепановскому району Новосибирской области находясь в автомобиле у дома, расположенного по ул. Романова в городе Черепаново получил от должника денежные средства в размере 300 тыс. рублей за снятие запрета на совершение действий по регистрации недвижимого имущества. После получения денежных средств 42-летний начальник задержан на месте сотрудниками полиции.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области.

Отмечается, что подозреваемый по уголовному делу задержан и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Фото: Ростислав Нетисов